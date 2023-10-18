«Планы мародеров»: Зеленский делает ставку на войну для продления власти  

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство в лице президента Украины Владимира Зеленского уже открыто признаёт свою заинтересованность в войне ради сохранения власти.

Об этом в эфире эмигрантского украинского радио «Сурма», вещающего из Чикаго, заявил скандальной известный оголтелой русофобией львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

В студии вспомнили, как во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест гарант украинской Конституции заявил, что обязательно пойдет на второй срок, если выборы состоятся в условиях войны, так как он в таком случае просто не может бросить украинцев.

Дроздов отметил, что это очень нехорошая тенденция.

«Наконец-то сказали, что будет второй срок, если будет война. И пока будет война, и потому что война. Для нас это достаточно значимое событие. По крайней мере, известны планы мародёров, и они теперь уже артикулированы чётко. И тут уже чётко произошла привязка войны к политическим перспективам первых лиц. Уже прямо, неприкрыто, обществу дают очень нездоровую, циничную привязку, такая себе конвертация войны на должность», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что это может ополчить против киевского руководства большую часть населения.

«Это немножко иначе, чем было раньше. У нас и так военное положение, полнота власти. И так до конца войны можно было бы выборов не проводить. Но дело в том, что такая недобрая аналогия, даже последовательность: «Я хочу второй срок, он будет когда война, значит заинтересованность в войне есть, значит война является условием для моей должности». Это примитивная аналогия, но именно так она обществом и будет воспринята, будет поставлен знак равно между войной и следующей должностью. И до конца этой хвалёной второй каденции уже может быть нечего возглавлять, при всём уважении», – добавил Дроздов.