Плевать на гражданских – бейте по центру Москвы и Питера, – соратник Трампа

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Украине нужно, не считаясь с возможными потерями среди гражданского населения, наносить удары по центру Москвы и Санкт-Петербурга, где находятся лица, руководящие ходом СВО.

Об этом в интервью бежавшей с Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы бейте по тем, кто бьёт вас, а не по военным точкам. Вы по ним ударьте, чтобы они не смогли пользоваться вот этими военными своими, вооружением своим, ракетами баллистическими и так далее. Вот что надо делать. Ну, боятся, видите ли, «это может задеть и гражданское население». Да я плевать хотел. На войне должно быть как на войне. Поэтому вот Украина очень гуманно относится к этой России. Я считаю, что Украина тоже должна вести себя по библейскому закону: око за око — зуб за зуб. Бьют по Киеву — бей по Москве. Бей по Арбату, бей по Невскому, там, в Питере, например. Только так народ должен понять российский, что им это так даром не обойдётся», – злобствует Пинкус.

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