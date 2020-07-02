По стопам Азарова: Харьковский Кернес начал усиленное изучение мовы

02.07.2020, Харьков, Игорь Шаповалов

Всегда разговаривающий на русском мэр Харькова Геннадий Кернес признался, что начал брать уроки украинского языка, но причины такого решения называть отказался.

Об этом он рассказал в интервью американскому «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я учу украинский язык. Беру уроки с учителем 2-3 раза в неделю, занимаюсь уже полгода», – сказал градоначальник.

Однако на вопрос о том, что подтолкнуло его к такому решению, Геннадий Кернес отвечать отказался – сначала сказал, что учил этот язык ещё в школе, а потом заявил, что это исключительно его личное дело.

Бывший однопартиец Кернеса экс-премьер Николай Азаров, как известно, стал объектом многочисленных насмешек после того, как придя к власти благодаря обещаниям защищать права жителей Юго-Востока, стал публично выступать на не родном украинском языке, коверкая слова.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее рассказал, как мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить протесты участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждал, что руководство РФ само не захотело повторения Крымского сценария в Харькове во время событий 2014 года, поэтому местные власти, представлявшие Партию регионов, пошли по рекомендации олигарха Игоря Коломойского на «слив» Русской весны.