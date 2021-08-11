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11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«По стопам Гаити» – на Украине может начаться гражданская война

Новости УкраиныИз-за непрекращающейся конкуренции силовых структур Украина может разделить судьбу одной из беднейших стран мира...

Из-за непрекращающейся конкуренции силовых структур Украина может разделить судьбу одной из беднейших стран мира – Гаити, в которой полиция и армия фактически устроили между собой гражданскую войну.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине силовые структуры открыто конкурируют между собой, дело доходит чуть ли не до перестрелок. Когда я пытаюсь проводить параллели, первое, что приходит мне в голову – Гаити. Там военные и полиция фактически устроили гражданскую войну, споря между собой, кто из них будет контролировать таможню и налоговую систему.

Я не исключаю, что в украинских реалиях этот гаитянский сценарий может повториться. Тем более, если вспомнить перестрелку в Княжичах, когда правоохранители перестреляли друг друга, выясняя, кто из них крышует разбойников, которые обносят дорогие особняки в Киевской области», – отметил Белашко.

Напомним, ранее Германа Приступу, который был одним из руководителей скандальной спецоперации в селе Княжичи Киевской области в ночь на 4 декабря 2016 года, когда погибли пятеро полицейских, назначили новым заместителем начальника киевской полиции. Теперь он будет руководить управлением криминальной полиции.



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