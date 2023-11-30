Под руководством Зеленского победа Украины невозможна – Бутусов
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным приведёт к полной деградации украинского руководства и поражению «незалежной».
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это недопустимо с точки зрения управления обороной страны, в такой критический момент, как сейчас. То есть, сейчас вместо того, чтобы обговаривать компетенции командования на комитете по обороне и выносить взвешенные решения, организовать компетентную критику.
Вместо этого мы видим, что Залужного и военное руководство пытаются дискредитировать, обвинить в политиканстве. Если так снимать генералов, то никаких выводов не будет, а ответственности при следующих назначениях будет ещё меньше. Это угроза.
И то, что президент делает такое во время боевых действий, говорит о том, что Ставка верховного главнокомандования просто не понимает обстановку, некомпетентно оценивает события. Возникает вопрос, заинтересован ли вообще президент Зеленский в победе. Потому что с такой системой управления – это просто невозможно. Это абсурд – нападать на собственных подчинённых», – возмутился Бутусов.
«Если после такой кампании по дискредитации снять военное руководство, то следующий, кого назначат, будет думать о том, как заглянуть в рот «слугам народа» и – что бы сказать, чтобы они не сердились. Но никаких решений, по сути, не будет принято, и ответственности станет меньше, а не больше», – добавил укро-военкор.
Спасибо!
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