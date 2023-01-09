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Конфликт на Украине достиг точки невозврата, а потому переговоры о мире невозможны.

Об этом в эфире ТСН заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк допустил военное поражение Украины, «если не завтра, то послезавтра».

«Эта война сегодня перешла через точку, за которой уже невозможно договариваться. Вот, мы вышли на точку невозврата. Мы или заберем все и таким образом обеспечим безопасность в целом, или мы проиграем. Не сегодня, так завтра или послезавтра. Мы не можем зайти в концепцию 2014-го года и сказать, что может быть какое-то временное перемирие, которое нам позволит что-то делать», – заявил Подоляк.