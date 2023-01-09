Подоляк допустил военное поражение Украины

Анатолий Лапин.  
09.01.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина и Донбасс


Конфликт на Украине достиг точки невозврата, а потому переговоры о мире невозможны.

Об этом в эфире ТСН заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине достиг точки невозврата, а потому переговоры о мире невозможны. Об этом...

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Подоляк допустил военное поражение Украины, «если не завтра, то послезавтра».

«Эта война сегодня перешла через точку, за которой уже невозможно договариваться. Вот, мы вышли на точку невозврата. Мы или заберем все и таким образом обеспечим безопасность в целом, или мы проиграем. Не сегодня, так завтра или послезавтра. Мы не можем зайти в концепцию 2014-го года и сказать, что может быть какое-то временное перемирие, которое нам позволит что-то делать», – заявил Подоляк.

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