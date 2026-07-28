«Будут тяжёлые последствия»: громкий коррупционный скандал накрыл МИД Украины

Игорь Шкапа.  
28.07.2026 19:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


МИД Украины давно превратилось в одну из самых коррумпированных структур.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

МИД Украины давно превратилось в одну из самых коррумпированных структур. Об этом в эфире...

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Он прокомментировал информацию от НАБУ о разоблачении в МИД Украины группы, которая похитила 37 миллионов гривен, полученных в качестве международной помощи. Среди подозреваемых – бывший госсекретарь МИД.

«Огромный скандал. И не первый скандал. Напомню, было на следственной комиссии в парламенте, недавно докладывал, выступал бывший посол Украины на Кипре, который тоже рассказывал о звеньях коррупции внутри МИДа. Может быть, поэтому тихонько ушёл Кулеба со своей должности», – сказал укро-эксперт.

Он говорит, что  многие молодые люди ожидают от МИДа высокого уровня дипломатии и красивой эстетики, что далеко не так.

«Министерство иностранных дел давно в Украине превратилось в одну из зон тяжёлой коррупции, особенно во время войны, когда оно обеспечивает возможность выезда, работы за рубежом украинских граждан и всего остального.

Думаю, это может иметь тяжёлые последствия, в том числе для бывших министров иностранных дел это расследование. Ну и привести вообще к зачистке тех элит, тех групп влияния, которые сформировались в министерстве иностранных дел и правят на самом деле этим министерством уже десятилетиями», – считает Бортник.

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