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Западную публику приучили верить в то, что «русские варвары, и мы не можем морально согласиться на переговоры с ними и принять их условия».

Об этом заявил бывший наблюдатель от ОБСЕ на Украине Бенуа Паре в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе мы видим, что в основных СМИ нет места альтернативным точкам зрения. Есть только одна версия, и очень многие люди даже в моей семье просто верят в нее. Они до сих пор верят, что Зеленский защитник демократии и прав человека, противостоящий варварам-русским», – сказал Паре.

Он рассказал, что на наблюдателей ОБСЕ оказывалось давление, чтобы они ориентировали доклады в выгодном для западных правительств ключе. Так появились фейки о Мариуполе, Буче, Краматорске и другие.

Эти фальшивые мифы распространяют через актеров и других селебрити, которым люди верят, потому что они знамениты.