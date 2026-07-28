«Русские сдались в попытках повлиять на нас» – бывший наблюдатель ОБСЕ
Западную публику приучили верить в то, что «русские варвары, и мы не можем морально согласиться на переговоры с ними и принять их условия».
Об этом заявил бывший наблюдатель от ОБСЕ на Украине Бенуа Паре в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Западе мы видим, что в основных СМИ нет места альтернативным точкам зрения. Есть только одна версия, и очень многие люди даже в моей семье просто верят в нее. Они до сих пор верят, что Зеленский защитник демократии и прав человека, противостоящий варварам-русским», – сказал Паре.
Он рассказал, что на наблюдателей ОБСЕ оказывалось давление, чтобы они ориентировали доклады в выгодном для западных правительств ключе. Так появились фейки о Мариуполе, Буче, Краматорске и другие.
Эти фальшивые мифы распространяют через актеров и других селебрити, которым люди верят, потому что они знамениты.
«Боюсь, переломить эту тенденцию будет практически невозможно. Но мы должны поддерживать маленький огонек правды в этой тьме. Что касается русских, думаю, они уже сдались в попытке повлиять на нас», – сказал Паре.
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