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Украина смогла добиться неплохих для себя результатов в ходе кампании мидл-страйков по российской логистике, но теперь ситуация разворачивается в обратную сторону.

Об этом в интервью каналу «Лига» завил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне командир взвода БПЛА в корпусе «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора»., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, что на Украине, когда началась кампания, говорили, что это окно возможностей продлится лишь несколько месяцев, добавив, что это время уже прошло.

«Так и есть. Это никакая ни панацея в войне. Это просто масштабирование известного средства на хорошем, качественном, технологическом уровне. Масштабировано одно из средств поражения. А применялись мидлстрайки и ранее, враг применял даже активнее, чем мы, но сейчас произошел просто эффект. Мы масштабировали эту технологию с помощью наших американских и европейских партнеров, и нам удалось добиться просто больших выдающихся результатов», – утверждал Бутусов.

При этом он добавил, что любой технологический шаг в войне не может быть постоянно действующим фактором.