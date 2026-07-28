Укро-пропагандист признал, что эффективность украинских мидл-страйков сходит на нет

Игорь Шкапа.  
28.07.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина смогла добиться неплохих для себя результатов в ходе кампании мидл-страйков по российской логистике, но теперь ситуация разворачивается в обратную сторону.

Об этом в интервью каналу «Лига» завил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне командир взвода БПЛА в корпусе «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора»., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина смогла добиться неплохих для себя результатов в ходе кампании мидл-страйков по российской логистике,...

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Ведущий напомнил, что на Украине, когда началась кампания, говорили, что это окно возможностей продлится лишь несколько месяцев, добавив, что это время уже прошло.

«Так и есть. Это никакая ни панацея в войне. Это просто масштабирование известного средства на хорошем, качественном, технологическом уровне. Масштабировано одно из средств поражения. А применялись мидлстрайки и ранее, враг применял даже активнее, чем мы, но сейчас произошел просто эффект.

Мы масштабировали эту технологию с помощью наших американских и европейских партнеров, и нам удалось добиться просто больших выдающихся результатов», – утверждал Бутусов.

При этом он добавил, что любой технологический шаг в войне не может быть постоянно действующим фактором.

«Через некоторое время и враг усиливает противодействие, и враг сам развивает, усиливает свои мидл-страйки. И это преимущество за пару месяцев, да, оно будет нивелировано», – заключил Бутусов.

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