Погребинский: Пандемия вскрыла неэффективность западной модели медицины

25.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Западная модель медицины, основанная на бизнесе, полностью провалилась, показав собственную неэффективность на примере борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Италии, в Старой Европе, она себя показала как территория, где люди настолько привыкли к хорошей жизни, что у них хорошая медицина, что у них вообще все замечательно, что они абсолютно не отдавали себе отчет в этой приближающейся опасности.

Мы же видели результаты, что писала американская пресса еще в январе месяце – что «это только может быть в тоталитарном Китае, а у нас ничего такого не будет». А у них скоро будет хуже, чем в Китае, ситуация у них только ухудшается.

То есть, эта модель обеспечения безопасности здоровья людей в западном мире полностью себя провалила. Она так устроена. Там же медицина… она, оказывается, не готова к кризису. Почему? Один американский эксперт очень толково это объяснял – потому что она, медицина, построена по принципу бизнеса. Это бизнес, причем, большой… Система отстроена таким образом, что никаких запасов быть не должно, потому что запасы – это лишняя трата денег, бизнес себе этого не позволяет. Поэтому у них не хватает ни масок, ни медсестер, ни врачей», – заявил Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», волна коронавируса накрывает Украину как раз в тот момент, когда начинают в полном масштабе сказываться последствия т.н. «медицинской реформы», проведенной американкой Ульяной Супрун, которую в прессе прозвали «Доктором Смерть», – в стране массово закрываются медицинские учреждения, ведь Киев переложил их финансирование на местные бюджеты, а в провинциях нет денег.