Погребинский рассказал, когда Россия вторгнется «без ограничений» на Украину

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Новости Украины

Россия не заинтересована в нападении на Украину, несмотря на декларативные заявления Киева, однако готова жестко ответить в случае агрессии ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европарламенте регулярно голосуют за антироссийские резолюции и ввод новых санкций, так действует большинство европейских депутатов, даже условно пророссийских. Киеву интересно рассказывать им о том, что Россия собирается напасть – и поэтому нужно делать что-то против России. По моему мнению, Москва совершенно не заинтересована в данный момент в агрессии против Украины. В случае, если Киев предпримет легко доказуемую атаку на Донбасс, я уже не говорю про Крым, тогда, возможно, будет жёсткий ответ Москвы без ограничений», – сказал Погребинский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что украинская сторона не сразу подхватила раздуваемую американцами информационную повестку о якобы нападении России на Украину, потому что Вашингтон не посчитал нужным предупредить Киев о своих намерениях.

Кроме того, в Киеве отметили, что раздутая украинскими властями полная противоречий кампания с озвученными сроками нападения России – это кампания по дезинформации всего мира.