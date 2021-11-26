Погребинский рассказал, когда Россия вторгнется «без ограничений» на Украину

26.11.2021  23:47 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия не заинтересована в нападении на Украину, несмотря на декларативные заявления Киева, однако готова жестко ответить в случае агрессии ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не заинтересована в нападении на Украину, несмотря на декларативные заявления Киева, однако готова...

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«В Европарламенте регулярно голосуют за антироссийские резолюции и ввод новых санкций, так действует большинство европейских депутатов, даже условно пророссийских. Киеву интересно рассказывать им о том, что Россия собирается напасть – и поэтому нужно делать что-то против России.

По моему мнению, Москва совершенно не заинтересована в данный момент в агрессии против Украины. В случае, если Киев предпримет легко доказуемую атаку на Донбасс, я уже не говорю про Крым, тогда, возможно, будет жёсткий ответ Москвы без ограничений», – сказал Погребинский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что украинская сторона не сразу подхватила раздуваемую американцами информационную повестку о якобы нападении России на Украину, потому что Вашингтон не посчитал нужным предупредить Киев о своих намерениях.

Кроме того, в Киеве отметили, что раздутая украинскими властями полная противоречий кампания с озвученными сроками нападения России – это кампания по дезинформации всего мира.

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