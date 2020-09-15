15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Конфликт, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Погребинский уже не против приднестровского сценария для Донбасса


Наделение Донбасса статусом, подобным Приднестровью, вполне соответствует украинским национальным интересам, так как регион не будет потерян для Украины и можно будет возобновить плодотворное экономическое сотрудничество.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Конечно, если выбирать между потерей Донбасса или варианта войны, я считаю, что такой вариант, типа Приднестровья, был бы для нас оптимальным: перестали стрелять, никто не погибает, экономика Украины сотрудничает с экономикой Донбасса, нам не надо покупать уголь в США или везти с Африки. Это было бы на пользу украинским национальным интересам.

У этой территории были бы определённые автономные права, сейчас это называется «особый статус». Конечно, это не нравится активным людям, которые считают, что Украина должна быть гомогенным государством, даже если ты русский, армянин или еврей», – заявил Погребинский.

Напомним, Вадим Карасёв подчеркнул, что настоящими сепаратистами, раскалывающими и уничтожающими Украину, являются националисты, которые разделяют граждан своей страны на «правильных патриотов» и «врагов».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть