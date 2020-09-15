Погребинский уже не против приднестровского сценария для Донбасса

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Наделение Донбасса статусом, подобным Приднестровью, вполне соответствует украинским национальным интересам, так как регион не будет потерян для Украины и можно будет возобновить плодотворное экономическое сотрудничество.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, если выбирать между потерей Донбасса или варианта войны, я считаю, что такой вариант, типа Приднестровья, был бы для нас оптимальным: перестали стрелять, никто не погибает, экономика Украины сотрудничает с экономикой Донбасса, нам не надо покупать уголь в США или везти с Африки. Это было бы на пользу украинским национальным интересам.

У этой территории были бы определённые автономные права, сейчас это называется «особый статус». Конечно, это не нравится активным людям, которые считают, что Украина должна быть гомогенным государством, даже если ты русский, армянин или еврей», – заявил Погребинский.

Напомним, Вадим Карасёв подчеркнул, что настоящими сепаратистами, раскалывающими и уничтожающими Украину, являются националисты, которые разделяют граждан своей страны на «правильных патриотов» и «врагов».