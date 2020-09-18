Пока мэр болен. Зе-команда унижает Харьков

18.09.2020, Харьков, Марк Старолисов

На фоне болезни харьковского городского головы Кернеса Зеленский и его команда решила вплотную заняться городом. Зная, что в честной борьбе победы не получить, она использует одновременно подхалимаж и угрозы.

Харьковчане следят за состоянием здоровья своего мэра. Геннадий Кернес заразился коронавирусом, и это вызвало обострение старых ран, полученных в результате покушения в 2014 году. Сначала он лечился в харьковской 17-й больнице, а затем перевезён в берлинскую клинику «Шарите». Почему туда? Видимо, там наиболее выгодные и простые условия оформления, можно быстро и оперативно доставить больного и не ждать долго согласия на госпитализацию.

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Даже его противники не позволяют себе желать ему смерти публично. Могут приврать об инсульте, сгустить краски вроде подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а также домыслить, что вместо Кернеса в мэры выдвинут его предшественника Михаила Добкина или первого зама Игоря Терехова, но в открытую, как во времена покушения, смерти ему не желают. Ведь скоро выборы, и местный избиратель, даже из не любящей Кернеса пришлой молодёжи и образованщины, глумление в стиле Бабченко не принимает и уж точно не проголосует за тех, кто такое себе позволяет.

Между тем, до 25 сентября кандидаты в депутаты и мэры должны сдать документы в соответствующие избиркомы. Желательно — лично. Увы, Геннадий Адольфович не сможет присутствовать ни на своём выдвижении, ни при подаче бумаг на регистрацию.

Директор городского департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко призвал не доверять сплетням из соцсетей и заявил, что у блока «Успешный Харьков» нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса. По его словам, мэр точно будет подавать свою кандидатуру на участие в местных выборах, и для этого его личное присутствие не обязательно.

Пока городской голова не появляется на людях, о Харькове стали говорить Зеленский и его команда. «Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача – сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ІТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной. В свое время Павел Тычина спрашивал: “Харьков, Харьков, где твое лицо?” Так вот, убежден — уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее», — написал Зеленский в соцсети.

О том, как будет реализовываться эта идея, не сообщается. Также не указаны и сроки выполнения обещаний. Да и легко обещать то, что в Харькове итак есть в полной мере. Причем – было до нынешнего президентства и наверняка будет после него. А в области при этом публикуют список крупнейших налогоплательщиков региона. Больше всех в государственный бюджет с начала года уплатили:

ЧАО «Филип Моррис Украина», то есть табачная фабрика;

АК «Харьковоблэнерго»;

АО «Турбоатом»;

Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога»;

Харьковская ТЭЦ-5;

ООО «ЛВЗ Прайм», то есть, ликеро-водочный завод в Малиновке Чугуевского района.

Другое дело, что центральная власть хочет превратить это лицо, пусть и порябевшее с годами, в рыло и заставить хрюкать обязательно на госязыке. Институт нацпамяти потребовал от концерна «Укроборонпром» переименовать несколько предприятий, среди которых два харьковских — заводы имени Малышева и «ФЭД». В «Укроборонпроме» ответили, что в ближайшее время в концерне планируют провести реорганизацию, в ходе которой и переименуют несколько предприятий. Институт национальной памяти также обратился в Харьковский метрополитен с требованием переименовать станцию метро «Завод им. Малышева», но ответ так и не получил.

Однако сама областная власть, назначенная из Киева, переживает всё новые скандалы из-за своей кадровой политики. Она, как говорил предшественник нынешнего мэра Михаил Добкин, проводится «по-дебильному». И стоило из Херсона выписывать руководителя аппарата облгосадминистрации Владимира Клюцевского, чтобы против него составили четыре административных протокола, связанных с коррупцией, и направили в суд.

Знали ли об этом премьер Шмыгаль и губернатор Кучер, когда переводили его в Харьков? Не могли не знать о том, что Клюцевский в октябре и декабре 2018 года выдал себе премию, когда находился на должности руководителя аппарата Херсонской ОГА, без согласия главы.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций и информационной политики Национального агентства по предотвращению коррупции: «Клюцевский В. И., имея частный имущественный интерес, обусловленный желанием получить материальное вознаграждение и улучшить свое материальное положение, вопреки требованиям п. 2, 3 ч. 1 ст. 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции” не сообщил руководителю и принял решение о премировании себя в условиях реального конфликта интересов в октябре, декабре 2018 года».

Знали и о том, что в марте этого года его уволили из Херсонской ОГА из-за скандала, который разгорелся накануне Международного женского дня. 6 марта в сессионном зале Херсонского облсовета выступила группа «Степ», где солист исполнял песню, а рядом танцевала девушка, одетая в одну черную майку и, по мнению ряда очевидцев, без трусов.

Замечу вскользь, что губернатор Алексей Кучер сам выдвигается в мэры Харькова от «слуг народа». Но на область его назначили, а в городе, судя по разным опросам, ему больше 15% голосов не светит – при двух третях от всех городских избирателей у Кернеса.