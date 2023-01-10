Политолог рассказал, чем займется отправленный на Запорожье Толмачев

Олег Кравцов.  
10.01.2023 14:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запорожье, Крым, Местная власть, Россия, Севастополь


Назначение вице-губернатора Севастополя Сергея Толмачева в Запорожскую область показывает, что федеральный центр делает выводы, в том числе исходя из крымского опыта, и пытается подобными кадровыми назначениями укрепить власть на новых территориях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил крымский политолог Владимир Джарала.

Назначение вице-губернатора Севастополя Сергея Толмачева в Запорожскую область показывает, что федеральный центр делает выводы,...

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«Толмачев сумел выстроить достаточно эффективную систему управления и, самое главное, взаимодействия властей с гражданским обществом в Севастополе, сбалансировал ситуацию в городе, который до этого долгие годы сотрясали политические склоки и конфликты», – сказал аналитик «Коммерсанту».

По его словам, вокруг новых российских территорий существует «неправильная расстановка акцентов со стороны информационного сообщества», которое показывает только проблемы, хотя реальная ситуация совершенно иная.

«Там нет никакой катастрофы, но есть необходимость налаживания регулярной работы по решению повседневных проблем из-за низкой эффективности чиновничьего аппарата. Сама модель военно-гражданской администрации только обкатывается, и многие вопросы решаются на ходу. Толмачев как раз умеет выстраивать и систематизировать эти процессы», – считает Джаралла.

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