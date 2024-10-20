Полковник СБУ: США «вьетнамизируют» войну на Украине. Шольц в шоке

Российское руководство перевело боевые действия на войну четвёртого поколения, в которой Западу не победить.

Об этом киевскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США приняли план «вьетнамизации» войны – это когда они выходят из войны, будут помогать политически, дипломатически, денежно. «Сами, всё сами». И кому отдать? Вот, есть немцы, Шольц в шоке, зачем оно ему надо? У него выборы, тут ещё и эту войну. Сейчас идут переговоры между четырьмя странами, что делать. В итоге выдержал ли Запад темп войны, который предложил Путин? Войны четвёртого поколения, Первой мировой.

Что сделал Путин? Они понимают, что победить Запад в высокотехнологичной войне, в которой у Запада преимущество в ВВС, в космосе, а у России преимущество только в стратегических ядерных силах (ну, паритет) и в наземной компоненте… Та забьют ракетами, самолётами и всё уничтожат. И он перевёл Запад, то есть, нас он перевёл, мы же начали переходить на новые виды ведения войны – сетецентрическая, он перевёл на старую войну», – сказал Стариков.