«Полный крах. Ермак, иди воюй сам»: Соскин о провале в Давосе

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«Формула мира» Зеленского, о которой говорили на форуме в Давосе, полностью провалилась, не может быть никакой дискуссии без России.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас заявил министр иностранных дел Швейцарии? Проходит же там, типа, по «формуле мира» встреча этих советников, 15-го начинается, три дня будет в Давосе идти. Зеленский, Ермак, кто деньги дал на эту встречу? Кто-то же её оплатил. Народные деньги на эту встречу? Или Пинчук-Кучма дал? Якобы там было чуть ли не 90 стран оффлайн-онлайн, но Швейцария сказала, что это уже последняя встреча. Что нечего собираться без России, должна присутствовать Россия. То есть всё, никакой «формулы мира» не будет, Китай не приехал, он игнорирует, что же вы об этом не говорите? Уже можно чётко говорить, что никакой «формулы мира» не будет, это последняя встреча», – сказал Соскин.

При этом, по его словам, заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака на форуме в Давосе о том, что Киев никогда не согласится на заморозку конфликта – простое сотрясание воздуха.

«Денег не будет, оружия не будет, «формулы мира» Зеленского-Ермака тоже не будет. Салливан (советник американского президента по нацбезопасности – ред.) сейчас будет чётко говорить, что надо Зеленскому договариваться про мир. Ермак там губы надувает, что никакого мира не будет, будем воевать. Куда воевать, Ермак? Взял автомат или M16, иди туда, снайпером будешь. Вперёд и с песней, вместе с Зеленским. То есть полный крах», – резюмирует политолог.