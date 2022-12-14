Польша создаёт новые воинские части на границе с Белоруссией

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Польша создаст несколько новых воинских частей в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

Об этом заявил министр обороны этой страны Мариуш Блащак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В последние недели Министерство обороны Польши подписало с властями Кольно и Граево соглашения о передаче недвижимого имущества этих городов новым воинским частям, сообщил Блащак 14 декабря.

«Мы ведём переговоры с органами местного самоуправления ещё нескольких уездов Подляского воеводства, но я не хочу предвосхищать факты», – сказал министр в комментарии «Радио Белосток».

По его словам, подразделения должны находиться в непосредственной близости от мест проживания военнослужащих.

«Наш опыт ясно показывает, что есть больший интерес к службе, если солдаты могут служить там, где они живут, или неподалёку. Мы оправдываем эти ожидания», – подчеркнул Блащак.

Кроме того, министр отметил, что правительство Польши объявило о строительстве скоростной автомагистрали S8 из Белостока в сторону границы с Литвой – до развязки Рачки возле Сувалок. Фактически это рокадная дорога вдоль границы с Белоруссией, потому неудивительно, что Блащак назвал целью её строительства «государственную безопасность».

«Конечно, главным вопросом является транспортное сообщение жителей Подляского воеводства, но, таким образом, мы достигаем и военной цели. Мы хотим укреплять союзнические отношения. Я имею в виду, в первую очередь, нашего литовского партнера, но, конечно, союзные войска, в том числе США, проходят подготовку в Польше и Литве, поэтому этот маршрут также важен для безопасности нашей родины», – добавил глава Минобороны Польши.

Мариуш Блащак также подтвердил, что в следующем году Министерство обороны Польши планирует вызвать на сборы 200 тысяч резервистов, в том числе 40 тысяч мужчин, которые не служили в армии. Он пообещал, что даты тренировок в выходные дни будут адаптированы таким образом, чтобы не мешать профессиональной деятельности резервистов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июле 2022 года Мариуш Блащак заявил, что Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска в Европе.