Польша создаёт новые воинские части на границе с Белоруссией

14.12.2022  21:34 (Мск), Варшава
Олег Хавич .  
Просмотров: 122
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Польша создаст несколько новых воинских частей в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

Об этом заявил министр обороны этой страны Мариуш Блащак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша создаст несколько новых воинских частей в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В последние недели Министерство обороны Польши подписало с властями Кольно и Граево соглашения о передаче недвижимого имущества этих городов новым воинским частям, сообщил Блащак 14 декабря.

«Мы ведём переговоры с органами местного самоуправления ещё нескольких уездов Подляского воеводства, но я не хочу предвосхищать факты», – сказал министр в комментарии «Радио Белосток».

По его словам, подразделения должны находиться в непосредственной близости от мест проживания военнослужащих.

«Наш опыт ясно показывает, что есть больший интерес к службе, если солдаты могут служить там, где они живут, или неподалёку. Мы оправдываем эти ожидания», – подчеркнул Блащак.

Кроме того, министр отметил, что правительство Польши объявило о строительстве скоростной автомагистрали S8 из Белостока в сторону границы с Литвой – до развязки Рачки возле Сувалок. Фактически это рокадная дорога вдоль границы с Белоруссией, потому неудивительно, что Блащак назвал целью её строительства «государственную безопасность».

«Конечно, главным вопросом является транспортное сообщение жителей Подляского воеводства, но, таким образом, мы достигаем и военной цели. Мы хотим укреплять союзнические отношения. Я имею в виду, в первую очередь, нашего литовского партнера, но, конечно, союзные войска, в том числе США, проходят подготовку в Польше и Литве, поэтому этот маршрут также важен для безопасности нашей родины», – добавил глава Минобороны Польши.

Мариуш Блащак также подтвердил, что в следующем году Министерство обороны Польши планирует вызвать на сборы 200 тысяч резервистов, в том числе 40 тысяч мужчин, которые не служили в армии. Он пообещал, что даты тренировок в выходные дни будут адаптированы таким образом, чтобы не мешать профессиональной деятельности резервистов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июле 2022 года Мариуш Блащак заявил, что Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска в Европе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть