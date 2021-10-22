Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
22.10.2021 08:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Польша, Россия
Просмотров:

Польшу гонят из ЕС и лишают доступа к европейским деньгам

Практически все страны ЕС ополчились против Польши, где приняли решение о верховенстве её Конституции...

Практически все страны ЕС ополчились против Польши, где приняли решение о верховенстве её Конституции над законами ЕС.

Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявила шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас практически все страны ЕС обрушились на Польшу за то, что та решила, что её конституция выше закона ЕС. Это вызвало абсолютную бурю, уже грозят санкциями против Польши, говорят, что ей пора выйти из ЕС. Польшу хотят исключать, Франция грозит экономическими санкциями», – отметила журналистка.

Она добавила, что Европарламент принял резолюцию, которая требует ограничить финансирование Польши и не допустить её к фондам, которые должны помочь восстановиться экономике после эпидемии.

«Более того, в Европарламенте выдвинули ультиматум Еврокомиссии о том, что если они не примут никакие меры до 2 ноября, тогда Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию и заставит её принять меры против Польши», – сказала Попова.

Напомним, ранее российская сторона обнародовала архивные документы, свидетельствующие о массовых расправах, издевательствах, грабежах и насильственном изгнании немецкого населения в Польше после разгрома гитлеровцев.

Кроме того, накануне в МИД РФ потребовали от польских властей найти и наказать вандалов, надругавшихся над захоронением советских воинов-освободителей в городе Зумбрув.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть