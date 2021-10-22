Польшу гонят из ЕС и лишают доступа к европейским деньгам

22.10.2021 08:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Практически все страны ЕС ополчились против Польши, где приняли решение о верховенстве её Конституции над законами ЕС.

Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявила шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас практически все страны ЕС обрушились на Польшу за то, что та решила, что её конституция выше закона ЕС. Это вызвало абсолютную бурю, уже грозят санкциями против Польши, говорят, что ей пора выйти из ЕС. Польшу хотят исключать, Франция грозит экономическими санкциями», – отметила журналистка.

Она добавила, что Европарламент принял резолюцию, которая требует ограничить финансирование Польши и не допустить её к фондам, которые должны помочь восстановиться экономике после эпидемии.

«Более того, в Европарламенте выдвинули ультиматум Еврокомиссии о том, что если они не примут никакие меры до 2 ноября, тогда Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию и заставит её принять меры против Польши», – сказала Попова.

Напомним, ранее российская сторона обнародовала архивные документы , свидетельствующие о массовых расправах, издевательствах, грабежах и насильственном изгнании немецкого населения в Польше после разгрома гитлеровцев.

Кроме того, накануне в МИД РФ потребовали от польских властей найти и наказать вандалов, надругавшихся над захоронением советских воинов-освободителей в городе Зумбрув.