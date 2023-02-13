Польшу на «Евровидении-2023» может представить приезжая из Украины

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Среди фаворитов отборочного турнира, на котором определят представителя Польши на «Евровидении-2023», оказалась певица из Украины Татьяна Дьяченко.

Дьяченко ныне живёт в Польше, и осенью 2022 года принимала участие в программе The Voice of Poland, но не дошла до финала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В минувший уикенд было завершено формирование списка исполнителей, которые хотят представлять Польшу на международном песенном конкурсе «Еврвидение-2023» в Ливерпуле. В последний день свою кандидатуру представила певица из Украины Татьяна Дьяченко. Её сценический псевдоним – Aelin, под ним Дьяченко, которая ныне живёт в Польше, принимала участие в прошлогоднем певческом конкурсе The Voice of Poland.

Aelin была одной из фавориток конкурса, и её проигрыш в отборочном туре на подходе к финалу вызвал массу негативных реакций у польских зрителей. Теперь она снова будет бороться за их поддержку. Как пишут польские СМИ, её конкурсная песня на «Евровидение-2023» называется We’re Not Afraid (Nie boimy się, «Мы не боимся»). Текст песни неизвестен, но предполагается, что она будет посвящена «трагическому положению Украины в связи с войной с Россией». Aelin не сообщила, когда может состояться премьера песни.

Хотя отборочный конкурс в прямом эфире польского государственного телеканала TVP состоится только 26 февраля, однако до 15 февраля профессиональное жюри должно отобрать 10 его участников из 66 претендентов. Польские СМИ с уверенностью сообщают, что певица из Украины будет среди этой десятки. Но даже если Aelin не отберёт жюри, у дирекции TVP есть право своим решением заявить на конкурс одиннадцатого участника.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время встречи в Жешуве 9 февраля Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за заботу о миллионах украинских беженцев.