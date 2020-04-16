Помощи не будет: Черногория глотает горькую пилюлю от НАТО

16.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Перед саммитом министров иностранных дел стран Североатлантического альянса министр обороны Черногории Предраг Бошкович «подстелил соломку» партнерам, на случай если его стране откажут в помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, о чем мы просили у НАТО, в настоящее время не требуется, – заявил глава черногорского оборонного ведомства в интервью «Радио Черногория». Мы анализируем ситуацию на ежедневной основе и поэтому можем сделать такое заключение».

Напомним, что в начале апреля официальная Подгорица отправила запрос в штаб-квартиру Североатлантического альянса попросив для борьбы с COVID-19 4 тысячи полотенец, 2 тысячи постельных наборов, тысячу кроватных тумбочек, тысячу матрасов, более 5,5 миллиона хирургических масок, более миллиона медицинских масок, 14 890 единиц мыла, 42 тысячи салфеток и 320 приборов ИВЛ.

После этого из Брюсселя поначалу пришел ответ в духе, что НАТО поставкой подобного не занимается, а когда отказ стране, присоединившейся к милитаристскому союзу в 2017 году, вызвал негативный информационный резонанс, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос будет обсужден на встрече министров иностранных дел, и ее участники договорятся о том, «как помочь больше, как помочь быстрее».

«Рано или поздно мы защитимся от пандемии коронавируса, но пандемия дезинформации будет продолжаться, особенно перед началом парламентских выборов», – добавил Бошкович, очевидно на всякий случай решив обвинить в любом исходе переговоров глав внешнеполитических ведомств стран НАТО традиционные «руки» Белграда и Москвы, которые неизменно пытаются мешать евроинтеграционному счастью Черногории.

По последним данным в Черногории сейчас 288 человек больны COVID-19, четыре человека умерли, девять вылечились под наблюдением находятся более семи тысяч граждан. При этом с начала апреля, когда Подгорица сделала запрос в Брюссель, согласно официальной статистике, ситуация только ухудшилась.