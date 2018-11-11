Порошенко наблюдал, как Путин дружески потрепал Трампа

11.11.2018, Париж, Владимир Гладков

Сегодня на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже российский лидер Владимир Путин подошел к американскому коллеге Дональду Трампу и по-дружески потрепал его по плечу.

За происходящим где-то рядом наблюдал Петр Порошенко – после того, как Трамп не подал ему руки.

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Президент США немного нервно поправил пальто.

В сети иронизируют, что Трамп, очевидно, при этом вспомнил вчерашние многочисленные прикосновения французского президента Эммануэля Макрона – журналисты насчитали, что за время общения в присутствии прессы Макрон около 20 раз дотронулся до американского гостя.