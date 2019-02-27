Порошенко не доверяет даже собственному сыну

27.02.2019, Москва, Владимир Гладков

На фоне режима президента Украины Петра Порошенко бежавший в Россию «клептократ» Виктор Янукович – просто агнец.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу темы со скандалом [вскрывшим махинации окружения Порошенко с закупками в России комплектующих для оборонки]. Несколько недель назад я в этой студии рассказывал про схему того же Порошенко и Свинарчука, помните, как украинские эксперты смеялись, мол, как можно?» – отметил Корнилов.

«Я напомню, два акционера завода «Богдан», Порошенко и Свинарчук, просто-напросто присвоили деньги европейских и международных инвесторов. Получив солидную сумму европейских международных кредитов на «Богдан», Порошенко тут же выходит из состава акционеров и с ним как бы расплачиваются за сдачу его акций тем самым кредитом. То есть, понимаете, европейские инвесторы проглотили, мол, ну а как же, что с президентом делать. В любой другой стране это бы вызвало скандал. Кстати, Тимошенко на заметку.

После чего Свинарчук покидает этот «Богдан», меняет фамилию на Гладковский, видимо, чтоб не ловили, и спокойно идёт работать в администрацию президента. Насколько всё примитивно, и они действуют, понимая свою безнаказанность. Подумайте, они своих детей назначают во главе абсолютно чёрных схем, понимая, что их никто не накажет. Аваков поставил своего сына во главе этой схемы с рюкзаками. Спокойно понимая, что не посадят же сына.

Порошенко, Гладковский ставят детишек своих во главе схем всевозможных, Порошенко даже сыну своему не доверяет – всё в панамские офшоры. Это насколько надо чувствовать совершенную безнаказанность», – добавил политолог.

«Янукович смотрит и думает: «А что, так можно было?» – предположил ведущий Владимир Соловьёв.

«Так в том-то и дело, они заявляли, что режим Януковича клептократичный. Извините, на фоне вот этого режима Янукович просто агнец. Он не додумывался до таких примитивных, причём, легко проверяемых схем. Это же всё видно, всё легко читается», – заявил Корнилов.