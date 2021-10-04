Порошенко: Пан Путин получает секреты НАТО из рук Зеленского

04.10.2021 15:02 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Владимир Зеленский сорвал готовившуюся вместе с странами НАТО операцию по выманиванию через территорию Белоруссии бывших ополченцев Донбасса – сотрудников российской ЧВК.

Тем самым, Зеленский не только подорвал доверие англосаксов, раскрыв белорусам детали спецоперации с «вагнеровцами», но и разрушил «коалицию в поддержку Украины», заявив о стремлении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом на заседании Согласительного совета в Верховной раде заявил экс-президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во время собрания в Трускавце пан Зеленский сознался в преступлении, что он лично передал пану Лукашенко информацию, раскрыл операцию о «вагнеровцах», которых он сначала отрицал, потом говорил, что это операция российских спецслужб, которую русские якобы организовали сами против себя. А на сегодняшний день «сливом» этой операции совершил преступление, подорвав доверие наших международных партнёров, которое так тяжело завоёвывалось на протяжении последних пяти лет», – заявил Порошенко.

«Скажите, а кто дальше будет вам передавать разведывательную информацию, которая вследствие или непрофессионализма, или некомпетентности, завтра может оказаться в руках пана Путина, с которым он (Зеленский – ред.) стремится срочно встретиться тет-а-тет, разрушая мировую коалицию, которая была создана в поддержку Украины?» – добавил глава «Евросолидарности».