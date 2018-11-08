Порошенко «сольют» – американцам не нужен новый Майдан

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко не сможет одержать победу на предстоящих президентских выборах, даже задействовав админресурс, а США с лёгкостью «сольют» своего вассала.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве высказал украинский политолог Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честных и свободных выборов у нас никогда не было и не будет, но, если бы выборы проводились на том уровне честности и прозрачности, как проводились раньше, то понятно, что у Порошенко нет шансов.

Я живу в Киеве на Подоле, а на соседней улице резиденция американского посла. Улочка называется Покровская, и если встать на другой стороне, то тебя не гоняет охрана, и можно смотреть, кто заезжает и выезжает. Порошенковских ребят давно не приглашали в резиденцию к Иванович. Я думаю, что, все-таки, они против него», – считает Павел Рудяков.

Российский эксперт Сергей Михеев отметил, что несмотря на хорошую управляемость Порошенко, Вашингтон может прекратить его поддержку, если сочтет более выгодным другого кандидата.

«Мне кажется, что американцам все равно, будет ли Порошенко или еще кто-то. Порошенко удобен тем, что он повязан событиями 2014 года, у него меньше поле для маневров, и дать задний ход в случае чего будет сложно. В этом смысле он более операбельная фигура для американцев, есть большие возможности для давления и манипуляции им. Он наговорил уже столько, что у него нет никакой возможности изменить свою позицию по целому ряду направлений. Человек находится в жестких тисках, а таким человеком всегда легче управлять, он более зависим.

Но, в то же самое время, для американцев эти личности и персоналии ничего не представляют. Если завтра они сочтут, что ситуация будет более эффективно отработана, если Порошенко надо будет убрать и сделать вид, что американцы за лучшие перемены, то они его уберут несомненно, как это сделали с господином Саакашвили в Грузии», – отметил эксперт.

Политолог Ростислав Ищенко также добавил, что в сложившихся условиях Порошенко сможет удержаться у власти только силовым путем, что вряд ли будет поддержано западными кураторами Украины.

«У Петра Алексеевича единственный вариант сохраниться у власти – это силовой вариант. Он в принципе неизбираем, ни с админресурсом, ни без него. Нет сомневающихся в том, что минимально честные выборы, хотя бы отдаленно похожие на выборы, а не на шабаш, он проигрывает с треском еще в первом туре, не выходя во второй. Поэтому его единственный вариант сохраниться у власти – силовой.

Но Соединенные Штаты точно так же, как и Европа, предпочитают не делегитимировать второй раз украинскую власть, не иметь дел с государственным переворотом. Им действительно все равно. Останется Порошенко, придет Тимошенко, кто-то третий, пятый, десятый. Главное, чтобы все это происходило в рамках формальных демократических процедур», – пояснил Ищенко.

Тем временем сам Петр Порошенко, комментируя прошедшие накануне промежуточные выборы в американский Конгресс, заявил о «твердой двухпартийной поддержке Украины в США».

Ранее политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что переизбрание при помощи различных махинаций непопулярного Петра Порошенко на второй срок грозит Украине третьим Майданом.