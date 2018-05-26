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26.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, США, Украина

Порошенко стал героем анекдота о проститутке


На Украине появился новый анекдот, высмеивающий скандал вокруг сообщений о том, что Петр Порошенко заплатил 400 тысяч долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Александр Голуб.

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«Ковтун у Соловьева на днях с пеной у рта убеждал, что не существует анекдотов про украинского президента.

Как говорится, не буди лихо… Народ моментально отреагировал на скандал с проплаченным Порошенко 6-минутным визитом к Трампу:

Это был первый случай, когда проститутка заплатила клиенту», – пишет Голуб в своем блоге.

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