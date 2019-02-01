Порошенко теряет шансы на переизбрание

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский с Юлией Тимошенко соревнуются за первое место в рейтингах, а действующего президента Петра Порошенко уже обогнал «оппозиционер» Юрий Бойко.

Такие данные озвучили эксперты во время пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди тех, кто определился и чётко знает, что будет голосовать, за Юлию Тимошенко будут голосовать 20,2%, за Владимира Зеленского 17,6%, за Юрия Бойко 12,8%, за действующего президента Петра Порошенко 11,9%, следом Анатолий Гриценко с отметкой 9,4%, Олег Ляшко 7,2%, и остальные кандидаты, соответственно, меньше пяти процентов», – озвучил результаты опросов координатор исследовательских проектов Украинской социологического портала Артём Горбенко.

Комментируя результаты исследований, украинский политолог Николай Спиридонов отметил, что такой рейтинг не даёт повода для оптимизма Петру Порошенко.

«Он отстаёт сразу от трёх конкурентов – и от Тимошенко, и от Зеленского, и от Бойко, и компенсировать это можно, разве что, админресурсом и очень явными фальсификациями. Известно, что Порошенко контролирует ЦИК примерно на две трети, известно, что в Украине более 200 тысяч человек сидит в тюрьмах. В принципе, сидящих в тюрьмах можно попробовать как-то «нагнуть», чтобы они проголосовали нужным образом», – добавил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Николай Спиридонов прогнозировал, что такими темпами Порошенко может завершить свою карьеру с мизерным результатом, как у предшественника Виктора Ющенко.