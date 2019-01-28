После заявления Климкина «группа активных граждан и разгромит русское посольство»

29.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина разорвет дипломатические отношения с Россией, потому что этого хотят в Соединенных Штатах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Климкин-таки пробьет лед, и мы разорвем дипломатические отношения с Россией. Никакую формулу этого разрыва Климкин не ищет, он ее переводит с английского. Но еще не пришел окончательный текст. Мне это напоминает историю с томосом. Многие, в том числе я, считали, что это несерьезно. Тем не менее томос привезли», – сказал Рудяков.

По его мнению, после разрыва дипотношений события могут развиваться по не прогнозированному сценарию

«После того, как Климкин объявит о разрыве отношений, сотрудники российских консульств потеряют свой иммунитет. Тут же появится группа активных граждан и разгромит русское посольство. Не приведи Господи, будут эксцессы. Тогда Россия может отказаться от риторики и перейти к практическим действиям. Возможно прямое столкновение. Это вписывается в логику существующих конфронтационных практик между Западом и Россией. Избежать этого трудно, потому что Климкин подчиняется не президенту Украины, а США», – резюмировал политолог.

как сообщал “ПолитНавигатор”, в Москве возбудили дела против погромщиков российских консульств на Украине.