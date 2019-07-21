Пособники Порошенко устроили избирательные «карусели» в ВСУ

21.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Вместо военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», на проходящих в Украине парламентских выборах будут голосовать посторонние люди.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, украинских солдат для своих махинаций активно использует ставленник экс-президента Петра Порошенко, командующий «ООС» генерал Александр Сырский.

«В день выборов в зоне «ООС» продолжается грязная борьба за власть, участники которой идут на самые изощренные методы, явно злоупотребляя служебными полномочиями. Так, по данным наших источников, вчера в частях и соединениях, находящихся в оперативно-тактической группировке «Север» по личному указанию командующего «ООС» проводился инструктаж личного состава, на котором военнослужащим был доведен алгоритм голосования», – рассказал Осадчий.

Он добавил, что с целью обеспечения увеличения числа голосов избирателей за подконтрольную Порошенко партию «Европейская солидарность» с каждого батальона выделено по 40-50 подготовленных военнослужащих, которые в день выборов будут участвовать в так называемых «избирательных каруселях» для голосования за весь личный состав.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что находящихся в зоне «ООС» украинских военнослужащих агитируют за партию экс-президента Украины Петра Порошенко.