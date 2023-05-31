Потеря последнего боевого корабля лишила Украину десантных возможностей

Уничтожение в порту Одессы корабля ВМСУ «Юрий Олефиренко» лишило Украину десантных возможностей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорят военные эксперты.

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Интересно, что после очередного ракетного удара в этот день, когда из-за применения РФ новой тактики украинская ПВО не справилась с поражением целей, украинская пропаганда традиционно сообщила о «попадании в портовую инфраструктуру» и «быстро ликвидированном пожаре».

Несмотря на то, что весь город наблюдал как дым пожарища, так и ощущал запах гари, прилет попросту заболтали и, как обычно, не уточнили деталей. Так было и год назад, когда ударом уничтожили штаб ВМСУ в порту, но украинская сторона до сих пор не подтвердила эту информацию. Стоит ли напоминать, что публикации о разрушениях в ходе СВО мониторятся на Украине СБУ и жестко пресекаются.

При этом, командующий ВМСУ (точнее, тем, что от них осталось) Алексей Неижпапа в интервью пропагандисту Андрею Цаплиенко анонсировал создание целого корпуса морской пехоты, которому теперь, отметим, не на чем ходить в море.

«Конечно, для того, чтобы выполнять задания по высадке морского десанта, нужно иметь много платформ. Я еще раз подчеркиваю, что это не только десантные платформы – катера, плавсредства разных размеров, но это и корабли поддержки, корабли обеспечения. Потому что без них высадка морского десанта невозможна… Это комплекс возможностей, которые должен обрести флот, чтобы обеспечить действия морской пехоты. Потому что без этого создать условия для высадки морского десанта невозможно», – считает Неижпапа.

По словам военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, уничтожение корабля лишает Украину десантных возможностей и дает возможность «выдохнуть» российским войскам на Кинбурнской косе, до которых доставала артиллерия «Юрия Олефиренко».

«Украина, на сегодняшний день не имеющая военно-морских сил ни в каком понимании – ни в классическом, ни опереточном, тем не менее, сумела сохранить этот десантный корабль. Это единственный корабль, который можно отнести было к боевым. Установка БМ-14 разработка конца 40-х годов позволяет бить до десяти километров. В этом смысле корабль представлял угрозу. С другой стороны, он использовался украинцами как платформа для отработки морских пехотинцев и Сил специальных операций. В том числе, подводных диверсантов с использованием зарубежного опыта под руководством американских и английских инструкторов. Поэтом он официально был приписан к Очакову, подготовка шла в известном центре, построенном американцами, база находилась рядом, на острове Майский. С учетом того, что от Очакова до Кинбурнской косы, где размещены наши войска, около 10 километров, этот корабль нес определенные угрозы и с точки зрения применения своих реактивных систем, и с точки зрения обеспечения действий морской пехоты и Сил специальных операций. Поэтому его уничтожение – это в любом случае позитив. Теперь у украинцев нет десантных кораблей вообще, как и боевых кораблей. Плюс ко всему, у них в классическом понимании нет амфибийных сил, на которые хотел опереться пан Зеленский, заявляя о том, что на Украине будет целый корпус морской пехоты».

Коллега Горбачева, капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин в комментарии «ПолитНавигатору» предположил, что особой значимости «Юрий Олефиренко» как боевой единицы не имел, но его уничтожение могло стать ответом со стороны России на попытку ВСУ потопить разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» у берегов Турции.

«Это был корабль 70-х годов постройки. Для своего времени – вполне нормальный проект, брал роту, четыре танка. Но можете себе представить, ему 50 лет без особого ремонта. Но тем не менее, это была самая крупная единица ВМСУ. Я так понимаю, что это был ответ за покушение на наш «Иван Хурс» тремя дронами английскими. Теперь командующий ВМС Украины остался с флотом катеров типа «Гюрзы» и надводными дронами», – отметил Дандыкин.

Напомним, средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» с системами залпового огня с неуправляемыми реактивными снарядами был спущен на воду в 1971 году. Его строили в Польше по заказу Военно-морского флота СССР, а модернизировали в 90-е, когда после раздела Черноморского флота корабль отошел Украине.

Стоит также отметить, что пять лет назад экипаж «Олефиренко», тот самый, который понес значительные потери, проходил стажировку на британском разведывательном корабле HMS Echo H87 в рамках учений НАТО. Оказалось, зря.