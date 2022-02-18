Появились доказательства обстрела ВСУ детского сада в Станице Луганской

18.02.2022  17:41 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Донбасс, Провокации, Украина
Новости Украины

Провокационный обстрел детского сада на подконтрольной Киеву Луганщине, с целью обвинения защитников Донбасса, был произведён из американского вооружения людьми без опознавательных знаков.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Провокационный обстрел детского сада на подконтрольной Киеву Луганщине, с целью обвинения защитников Донбасса, был...

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Так, согласно разведданным и показаниям местного населения, к обстрелу причастна группа отдельного центра специального назначения сил специальных операций «Запад», осуществившая выстрел из американского гранатомета М141 бункерного типа с водонапорной башни в районе ул. Деповская 12.

«Белый автомобиль «Лэнд Крузер» без номеров, с вооруженными людьми без опознавательных знаков, замечен в жилом дворе в момент разрыва снаряда, за 5 минут до прибытия съемочных групп иностранных и национальных СМИ в сопровождении офицеров ИпСО, экстренных служб и представителей СЦКК.

Мы были уверены что американское вооружение будет применяться на Донбассе, но факт его применения против мирных жителей подконтрольной ВСУ территории и слаженность действий пропагандистов во главе с Зеленским не оставляет сомнений в кровожадности и беспринципности украинской хунты», – говорится в сообщении.

Пресс-служба НМ ЛНР также опубликовала радиоперехват телефонного разговора двух сослуживцев ВСУ.

«Они дураки, они знаешь, что наделали? Они сами же свой садик разбили, дураки. Ты знаешь, что сюда попривозили? Помнишь, что мы смотрели, я не буду называть. Не по телевизору. Вон там пластмассовая штука, здоровая. Они тут, уже есть группа. И тут она не одна», – говорил украинский военный своему сослуживцу.

«Утром нам сказали, что это, в нашу базу там, в Станице Луганской, возле станции «Кондрашевская Новая», там у нас есть наш филиал, вот этой конторы. И там рядышком, детский сад и локомотивное депо, и туда, в общем попали снаряды. Ну, конечно, ну, нам же скажут, что это сепаратисты. Ну, мы всё знаем, слышим, а попробуй кто сказать сейчас, что это сама Украина и обстреливает, то греха не оберешься», – рассказывал всушник.

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