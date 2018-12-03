03.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Пропаганда, Украина
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Позорники из ВМСУ начали травлю одесского ветерана, сказавшего правду о провокации в Керчи

Официальная страница ВМС Украины в Facebook дала отмашку «патриотам» на травлю живущего в Одессе главы Объединения ветеранов-подводников Владимира Белоусюка, который накануне в эфире ТВ заявил, что украинская сторона должна была согласовать проход своих катеров через Керченский пролив с российскими властями, однако Киев сознательно отправил ВМСУ на провокацию.

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«Владимир Билоусюк. Одессит. Ветеран-подводник. 02.12.2018 «оценивает» действия в Керченском проливе украинских военных моряков на одном из центральных каналов. По левую руку «эксперта» – флаг ВМФ России. За спиной – вымпел с символикой страны-агрессора. Пятый год войны. Седьмые сутки плена наших Воинов. Добавить нечего», – говорится в сообщении на странице ВМС Украины.

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