«Позорный холуй!» – херсонского профессора-депутата пристыдили за письмо Путину

09.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Депутат Рады и профессор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский продемонстрировал непрофессионализм и опозорил свой ВУЗ, поставив свою подпись в скандальном письме украинских депутатов президенту Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат украинского парламента Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отметил, что среди “подписантов позорного обращения от ряженых придурков «казаков» на имя президента РФ есть фамилия профессора кафедры информатики, программной инженерии и экономической кибернетики Херсонского государственного университета Спиваковского, входящего в президентскую фракцию

«Интересным является и то, что Спиваковский член сразу множества групп по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Германия, Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с Республикой Польша. А ведь именно эти страны занимают наиболее русофобскую позицию, направленную на разжигание вражды между Украиной и Россией. Значит, не зря именно Спиваковский получает там подробные инструкции, как нужно раздувать войну между двумя братскими народами», – пишет экс-депутат.

По мнению политика, херсонский профессор изменил своим профессиональным и нравственным принципам, бездумно подписав провокационный документ.

«Сразу видно, что «интеллектуальный уровень» авторов зашкаливает своей низостью, хамством и тупостью, учитывая, кому именно это послание направлено. Явно видно, что истинными знаниями истории сами подписанты не владеют. И реализованный ими прием – грубое искажение смысла и духа того документа, который они взяли за основу. И сделали это тупо, неуместно и извращенно.

Наверное, американские хозяева приказали своим холуям, чтобы те самым дерзким образом попытались разозлить лидера России, и как-то вывести его из равновесия. Эти «старания» дураков видны неприкрытым взором. Именно Спиваковский – холуй, трус и бездумный, безответственный аферист… Своей подписью под позорным посланием Путину кучки идиотов, Спиваковский унизил каждого херсонца, каждого студента, учащегося в Херсонском государственном университете, где он преподает», – резюмировал Журавко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона о том, что так называемое «письмо украинских депутатов Путину», которое вчера с трибуны Верховной рады зачитал замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, заставило президента России «укакаться».