Предатели в США синхронно с Венедиктовым запели о пакте Молотова-Риббентропа

26.10.2019, Москва , Владимир Гладков

Бежавший в США либерал Андрей Козырев, возглавлявший во времена президентства Бориса Ельцина МИД РФ, присоединился к кампании по извращению истории Великой Отечественной войны, которую проводят оставшиеся в Москве его единомышленники.

В интервью «Голосу Америки» Козырев заявил, что уехал в США не по политическим мотивам, однако в последние годы таковые у него стали появляться.

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«Я приехал (в Майями – ред.) не как политический эмигрант, но у меня есть некоторые личные соображения, которые состояли в том, что я хотел, чтобы мой сын закончил хороший университет. Мы уехали уже в 2010-е годы, мне откровенно уже не нравилось, как преподают историю у них в школе, литературу. То есть, из того, что я читаю, вижу в пропаганде, такие мотивы сталинских интерпретаций истории.

Да вот, я недавно видел Лаврова, который когда-то был моим заместителем, он выступил и сказал, что пакт Молотова-Риббентропа – это было не так плохо, и может даже правильно…

Сейчас есть возврат, а я не оговорился, не к позднесоветской интерпретации, а к сталинской. Когда я это понял, увидел, и сын мой стал приходить и задавать подобные вопросы, я подумал, что я учился так, и хватит. Я не хочу, чтобы он получал такое образование», – рассказал Козырев.

Он считает, что его бывший подчиненный Лавров изменился.

«Я как раз стал министром и его выдвинул очень сильно, вплоть до заместителя, и потом назначил представителем в ООН, потому что он действительно первоклассный дипломат. Тогда мне казалось, что он со мной и политически, и, в принципе, на одной волне, но, видите, это, наверное, было ошибкой, или он сейчас совершенно изменил точку зрения – аж туда в позднебрежневский период, когда пакт Молотова-Риббентропа стал хорошим», – посетовал Козырев.

Он уверяет, что все нынешние успехи России на внешнеполитической арене временные.

«Стратегия есть, но она абсолютно тупиковая, она абсолютно неправильная, она против интересов России, и она ничего не даёт. Стратегия та же самая, что была у Советского Союза – это борьба против Америки, против Запада и так далее. Там нет других интересов», – заявил ельцинский министр.

«Строить стратегию на поддержке этого Асада, зачем России Асад? Зачем России Сирия в таком виде, эта диктатура, которая обанкротилась, в том числе экономически? Любое оружие, которое мы можем туда поставить, Россия не может продать, потому что продать – это значит за деньги. Где Асад возьмёт деньги? У Асада нет источника денег вообще никаких, он свою-то армию не может накормить и одеть, а уж платить за оружие. То есть, это вообще абсолютно бессмысленно», – добавил Андрей Козырев.