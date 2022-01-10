«Президент» Косово новому послу США: «Более верного союзника вы не найдете»

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Принимая нового посла США в Косово Джеффри Ховеньера, «президент» Косово Вьоса Османи осыпала как его самого, так и его страну лестью и комплиментами.

Сам Ховеньер в 1999 году был участником переговоров в Рамбуйе в составе команды Мартти Ахтисаари, которая, по сути, склонила Белград к выходу из Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представление назначенного президентом США Джо Байденом нового американского посла в Косово – дипломата из команда разрушителя Югославии Билла Клинтона , проходило в офисе «президента» Косово в Приштине.

«В очень важный момент для обеих наших стран, я рада приветствовать сегодня в Приштине такого человека, как посол Ховеньер, который очень близок к Республике Косово, потому что он служил здесь раньше и хорошо понимает специфику нашей страны, – сказала, принимая посла, Османи. – Косово уже не то, каким его помнит американский посол, оно изменилось, продвинулось вперед. Но одно оставалось неизменным все это время – это наши отношения, партнерство и дружба с Соединенными Штатами. Более верного союзника, чем Косово, США не найдут».

Джеффри Ховеньер участвовал вместе с нынешнем представителем Госдепа США на Балканах Габриэлем Эскобаром в восстановлении работы посольства США в Белграде, возглавил временный офис посольства США на юге Сербии, в обязанности которого входило «наблюдение» за вооруженным мятежом албанцев в Прешевской долине, а в 2018 году он получил медаль из рук экс-лидера боевиков «Армии освобождения Косово», «президента» края, военного преступника Хашима Тачи.