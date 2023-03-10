Президент Сербии отказался поклясться, что Белград не введет санкций против Москвы

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может гарантировать, что его страна когда-то не введет санкции против России.

Об этом он сказал вечером 9 марта в эфире проправительственного телеканала Happy TV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не клянусь цветами и медом, как поется в песне, что мы ничего не сделаем по введению санкций против России, и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно. Но твердость нашей позиции такова, что нам пока не пришлось этого делать», – сказал Вучич.

Он добавил, что «из-за всего, что произошло в 1990-х годах», имея в виду западные санкции против Югославии в 1992-2000-м и бомбардировку этой страны силами НАТО в 1999 году, Сербия заняла позицию в отношении санкций, которая является «рациональной и серьёзной, но которую трудно сохранить».

Как отмечает профильное американское издание Balkan Insight, Сербия оказалась в сложном политическом положении после того, как её традиционный союзник Россия начала СВО на Украине. Кроме тесных культурных и религиозных связей, единственная компания, которая занимается добычей и импортом нефти в Сербии, «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), находится в мажоритарной собственности двух российских энергетических компаний.

В марте 2022 года Сербия проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую операцию России на Украине, в апреле – за исключение России из Совета ООН по правам человека, а в октябре 2022 – за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую попытку России «аннексировать четыре региона Украины». Но, несмотря на давление со стороны ЕС и США, Сербия отказалась присоединиться к санкциям ЕС против России, хотя является кандидатом на членство в блоке, отмечает Balkan Insight.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Вучич ранее заявлял, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».