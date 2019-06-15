Президент Сербии ответил на угрозы оппозиции о вооруженном восстании

15.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Президент Сербии Александр Вучич иронично прокомментировал угрозы о вооруженном захвате правительственной телерадиокомпании, озвученные накануне оппозиционным социологом Йово Бакичем, предложившим под угрозой оружия заставить дикторов зачитать в эфире нужные майданщикам тексты.

Вучич предложил встретиться Бакичу, а заодно и всем вождям протестов в Белграде, также угрожавшим переворотом.

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«Приходите все вместе – Обрадович, Еремич, Джилас, Бакич …, скажите мне, куда идти. И все вместе избейте меня, чтоб получить позорные побои. Давай сделаем это уже один раз. Хватит уже ныть, угрожать и жаловаться в газетах каждый день!» – предложил глава государства.

Если говорить серьезно, продолжил Вучич, то на угрозы применения оружия следовало бы ответить правоохранительным органам, однако прокуратура предпочла не замечать слова представителя оппозиции.

«Все молчат … А потом мы удивляемся, почему воров нет в тюрьме, когда все назначали тех же прокуроров и судей в 2009 году», – сказал Вучич, намекая на то, что в силовых органах по-прежнему находятся ставленники старой прозападной власти

Глава государства также призвал парламент принять решение об отмене иммунитета оппозиционного депутата Вука Еремича, чтобы он мог предстать перед судом и ответить за коррупционные деяния, совершенные за время пребывания на посту главы МИДа.

Еремич ранее подал на президента страны в суд за «оскорбление его чести», потому что Вучич назвал его «боссом международной банды воров». Теперь олигарх-оппозиционер требует от главы государства компенсации в 50 млн. динар.

Вучич в ответ еще раз назвал депутата «крупномасштабным ворюгой», подчеркнув, что судебный иск не заставит его отказаться от своих слов. Глава государства заявил, что готов к встрече в суде и, в случае проигрыша, намерен отказаться от президентского иммунитета.

«То, что он требует 50 миллионов – он знает, сколько у него есть, знает, сколько он украл, и считает, сколько ему не хватает, чтоб он мог жить так, как он жил в то время, когда крал и сербские, и китайские, и другие деньги», – прокомментировал ситуацию журналистам Вучич.