Президенту Хорватии устроили травлю за фильм и выступление о жертвах усташей

23.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Осторожность в формулировках не помогла хорватскому президенту социал-демократу Зорану Милановичу избежать агрессивных атак праворадикальной части хорватского общества, которая управляла страной с момента ее отделения от Югославии.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне на территории мемориала жертвам усташеского концлагеря Ясеновац состоялась траурная церемония, приуроченная к 75-летию организованного побега последних 600 заключенных этого лагеря смерти, из которых выжить сумели только около сотни. Один из журналистов, освещавших мероприятие, задал возложившему цветы к памятнику убитым и замученным узникам лагеря президенту Хорватии Зорану Милановичу вопрос о его отношении к ранее установленной на территории мемориала плите праворадикальным боевикам ХОС (Хорватские оборонительные силы), которая со скандалом была перенесена в город Новска.

«Ее нужно куда-то убрать или выбросить, потому что она не имеет никакого отношения к Отечественной войне (так называют в Хорватии развязанный местными сепаратистами вооруженный бунт против Белграда, переросший в этническую чистку местного сербского населения – ред.), – заявил хорватский лидер, стараясь угодить и нашим, и вашим. Любой, кто думает, что в Отечественную войну он сражался под лозунгом «За Отечество готовы!» (Za dom spremni! – девиз усташей Второй мировой войны, ставший лозунгом боевиков ХОС – ред.) только за Хорватию, должен знать, что он сражался за восстановление государства, созданного в 1941 году (марионеточную Третьему Рейху Независимую Державу Хорватскую – ред.)».

Анто Джапич (в центре) с символикой ХОС

Эти слова Милановича вызвали моментальный отклик у представителей право-консервативной и неонацистской элиты, которая традиционно обладает серьезным авторитетом и влиянием в Хорватии.

«Нам – ХОС, хорватским добровольцам, героям, победителям войны не нужны слезы сочувствия», – разразился гневом в прошлом боевик ХОС, президент Демократического альянса за национальное обновление, экс-кандидат в президенты Хорватии Анто Джапич.

«Если то, ради чего мы были готовы умереть за Отчизну, убить врага, которого разбили, означает быть усташами, значит, мы были усташами!

В течение последних двадцати лет, пока я руководил хорватскими правыми, никто не осмелился произнести слова, которые сегодня произнесены главой государства. В те годы тысячи добровольцев собрались бы на площади святого Марка в Загребе, перед офисом телеканала HRT, который демонстрировал постыдную поделку о Диане Будисавлевич, финансируемую хорватским народом, и они загнали бы трусов в подвалы, и те стали бы крысами, а не такими аристократами, как сегодня», – грозно заявил Джапич.

Также радикал отметил, что хорватский народ не будет иметь права пользоваться свободой, достойной человека, если не продолжит уважать своих мертвых и их могилы, будет поддерживать тех, «кто изгоняет память «юнака» Юре Францетича (один из лидеров усташей, основатель Черного легиона, кровавый каратель, ликвидированный партизанами – ред.) и поклоняется Мике Шпиляку (коммунистическому хорватскому, лидеру СФРЮ), коммунистическим и сербским убийцам».

Томо Медвед

«Я подчеркиваю, что необоснованная стигматизация хорватских ветеранов не может быть официальной позицией Республики Хорватии, – в свою очередь выступил по теме министр по делам ветеранов и заместитель председателя влиятельной право-консервативной партии Хорватское демократическое содружество (ХДС), основанной в конце 80-х с целью отделить Хорватию от Югославии, Томо Медвед. – Поминовение жертв тоталитарного режима в Ясеноваце ни в коем случае не должно быть оправданием для одновременной девальвации жертв великосербской агрессии…. Более 700 членов ХОС отдали свои жизни за Хорватию, и сказанные слова являются оскорблением для них и членов их семей. Как хорватский защитник и министр хорватских защитников, я всегда буду защищать достоинство тех, кто погиб в войне за Отечество, кто отдал все за Хорватию».

«В случае с мемориальной доской Ясеновац речь идет не о законности призыва «За Отечество готовы!» который, кстати, в гербе Ассоциации добровольцев сил обороны Хорватии был узаконен в годы премьерства все того же Зорана Миалановича, а о храбрых хорватских защитниках, отдавших свои молодые жизни за свободу Хорватии, – написал в своем профиле в фейсбук вице-президент ХДС и председатель парламентской фракции Бранко Бачич. – Удаление бюстов великих хорватов из президентского дворца, а также заявление о выбрасывании плиты с именами убитых в годы Отечественной войны ХОС-овцев, к сожалению, показали, что ожидания в отношении Милановича, как президента всех граждан Хорватии – были наивными».

Бранко Бачич

Не меньше гнева у националистической прослойки хорватского общества вызвал показ в день памяти по главному хорватскому телеканалу HRT синхронно с главным сербским телеканалом РТС фильма сербского режиссера Тихомира Станича «Дневник Дианы Будисавлевич», посвященной женщине-врачу австрийского происхождения, спасшей жизни более 10 тысяч детей из усташеских концентрационных лагерей.

«Это внезапное сотрудничество с сербским телевидением является чистой, голой политической провокацией, которая сейчас приветствуется всем православным духовенством, тем, что называют Белградской церковью», – прокомментировал трансляцию фильма популярный в среде хорватских правых портал Kamenjar.

Другие многочисленные критики, как и вышеупомянутый Джапич, обвинили ленту в «предвзятости», отметили, что «Будисавлевич» не могла спасти такое количество детей в одиночку, следовательно, в этом ей помогало усташеское правительство, а она лишь выполняла его директивы, многие представленные в ленте факты «фальшивы» и «спорны».

Диана Будисавлевич, урожденная Обексер была врачом и женой известного хорватского хирурга сербского происхождения Юлия Будисавлевича. В годы второй мировой войны стала целенаправленно, при помощи связей своего мужа и Красного креста спасать детей из усташеских концлагерей, пристраивая их в загребские семьи. Всего таким образом Дианой было вывезено из лагерей смерти 15 536 детей, 3 254 из которых погибли от последствий пыток, голода и отсутствия ухода за ними, остальные остались живы.

Диана Будисавлевич (в центре) вместе с сестрами Красного креста осматривают детей-узников усташеских концлагерей

В 1945 году она передала картотеку с именами спасенных югославскому правительству, но то, в свою очередь, изъяло у нее все документы и запретило где-либо распространяться о своем прошлом, чтобы тем самым не нанести удар по пресловутому «братству-единству» народов. О подвиге матери случайно узнала ее внучка, которая записывала все, что происходило с ней в годы войны.

«Во второй половине дня снимали какой-то пропагандистский фильм, – писала Диана Будисавлевич в дневнике. – Мальчиков одели в усташскую форму из очень плохой ткани. В этой одежде мы и увезли тех, кому больше нечего было надеть. Их отвели в небольшой огороженный парк и подготовили для раздачи еды. Привели и детей с луга, которые не ели уже три дня. Они долго сидели под палящим солнцем, их просто снимали, еду им не дали».

Мальчики-узники, одетые в усташескую униформу

«Я ехала в вагоне с 62 детьми. Они лежали на деревянном полу, без соломы, в вагоне для скота, без еды и воды. Всю ночь слышались стоны и плач. Поезд шел медленно и часто останавливался. Дорога в Загреб казалось бесконечной. Те, у кого были силы, просили есть. Все, что я могла сделать, – это утешать их, что мы позаботимся о них в Загребе, и что их мамы обязательно придут за ними… Пока мы ехали, я не могла двигаться, чтобы не наступить на кого-то. Дети постарше сидели на горшках, маленькие все время пачкались. Весь пол был в грязи и глистах. Я пыталась их как-то перемещать. Люди на станциях, видя этот кошмар, приносили нам воду. Мне удалось найти грабли, и я могла немного убрать в вагоне».

Дети – узники Ясеноваца, которых Диана Будисавлевич спасти не успела

Демонстрация фильма о подвиге Дианы Будисавлевич по главному хорватскому телеканалу стала возможна только после того, как на президентских выборах победил социал-демократ, позиционирующий себя как исторический преемник хорватских партизан и антифашистов, Зоран Миланович. Что в его позиции больше – искренних убеждений или политики в угоду западным кураторам, когда в Хорватии – члене НАТО и ЕС – происходят события, отмеченные реваншистским и ксенофобским душком, пока сказать сложно.