Пригожин против Путина: Фейк или двуличие?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Сеть выложен телефонный диалог, где зафиксированы голоса бывшего российского сенатора Фархада Ахмедова, а также продюсера, мужа певицы Валерии Иосифа Пригожина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беседа содержит яркие высказывания обоих собеседников, критикующих российскую власть, экономику, армию и президента. Правда. Пригожин поспешил выложить видео с опровержением подлинности беседы. Продюсер утверждает, что его голос был смоделирован нейросетью, и напоминает о своих многочисленных патриотических интервью.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Примечательно, что первый двухминутный фрагмент разговора был выложен еще 11 марта на одном из украинских ТГ-каналах. Там якобы Ахмедов и Пригожин с матерной руганью обсуждали заговор российской элиты против министра обороны РФ Сергея Шойгу и его возможную отставку.

Тогда же была опубликована и полная получасовая запись беседы в малочисленной украинской группе в американской соцсети.

Оба вброса не привлекли внимания ни украинской, ни российской аудитории. И только спустя две недели ссылки на аудио начинают появляться в российских ТГ-каналах: у российских либералов и у беглого белорусского политолога Дмитрия Болкунца.

Очевидно, все эти люди хотели привлечь внимание к критике властей. Однако эта часть разговора интересна только вариативностью обсценной лексики. Никаких фактов собеседники не приводят, а пересказывают друг другу общий либеральный нарратив, но при этом хвалят Сталина.

Гораздо интересней предполагаемый Ахмедов с предполагаемым Пригожиным обсуждают западные санкции. Из этой части диалога отчетливо понятной становится мотивация их критики президента и СВО.

В начале человек с голосом, похожим на голос Ахмедова говорит:

«Они нас прое…ли, наших детей, их будущее, их судьбу».

Он советует собеседнику побольше отдыхать, зарабатывать деньги и почаще бывать на Мальдивах, в Дубае, на Алтае и Байкале.

В ответ человек с голосом, похожим на голос Пригожина сетует, что президенту РФ Владимиру Путину «пофигу элита».

Далее следует подробное описание страданий российской элиты. Невольно вспоминается предупреждение олигархам, вложившим деньги за рубеж, от Путина:

«Замачаетесь пыль глотать».

«Мы едем в какой-то Дубай, бл…, пустыня на х…, квартиры покупаем. Народ, бл…, едет туда жить», – жалуется Ахмедов.

«Нам бы хотя бы чуть-чуть, что называется годик хотя бы другой поработать. А потом уже как-то куда-то будем двигаться. Потому что сейчас встать и сразу уйти невозможно. Я не стал продавать недвижимость ни в Лондоне, ни в Швейцарии. Я считаю, что забрать недвижимость будет сложно. Деньги могут забрать, а недвижимость – нет», – сообщает Пригожин.

Ахмедов соглашается:

«Деньги тоже. Ты не государственный служащий, нефтью, газом не занимался, государственную должность не занимал, бл…, там».

Пригожин зовет бывшего сенатора, находящегося в Баку, в гости куда-то за границу, где он находится с Валерией. На что Ахмедов разражается страстным монологом по поводу санкций.

«Я даже бл… гостиницу не могу оплатить, у меня нет кредитной карты, ни х… нет. Это надо кэшом, бл…, ввозить туда. Я же под санкциями, о чем ты говоришь. Деньги есть, не можешь тратить. Лодка там гниет. Она заблокирована. Вон сегодня выставили счет на 7 млн. Говорю, идите вы на х… Не буду я, бл.., платить за содержание лодки, бл… Я не могу им пользоваться, бл…, она заблокирована. Нету судебного решения, она не заморожена, бл… Просто по капризу немцев она заморожена в Урсене там. В этом шипярд. Вот все», – говорит он.

Пригожин советует другу оформить яхту так, будто она заложена в турецком банке.

«Ёська, запомни, не дай бог попасть под санкции. Если попал, это одна проблема, но если попытался нарушить, то уже стократно тебе хуже делается. Они все мониторят, все движения. Там целые машины. Я работал над этим всем», – продолжает стенать Ахмедов.

Пригожин предлагает доказать, что санкции наложены незаконно.

«Ты должен пойти в суд. Я подал, Ёська, да. Вот вчера направил им апелляцию в Европейский совет, что мне неправильно ввели. Но суд может год, два идти. Сейчас просто за то, что ты, например, пользуешься российской зубной щеткой, тебе могут ввести санкции. Они пачками делают, пачками. Им по х… Там знаешь, как работает система. Я выучил, кстати. Там каких-то бл…й набрали из Украины, из Москвы, которые уехавшие, бл…, в эти агентства сыскные. Они берут из медиа, газет, журналов и строят тебе дело. Как в 37-м пришивали дела. Появился там-то, значит, он близок. Все ху…к бл… санкции на х… А потом иди, бл…, разберись, иди докажи на х… Ходи по кругу. Агентура работает. Они пишут, что я близкий друг Путина. Я говорю, е… вашу мать. Я Путина последний раз видел в 2008 году, бл…, живой на х… Я после 12-летней войны с «Газпромом» уехал из России», – причитает бывший сенатор.

Друг-продюсер советует доказать, что у него незаконно отняли бизнес.

«Да, все есть в медиа. Но все преподано по-другому и х… чего докажешь, бл… Я занимаюсь сельхозом, никакого газа у меня нет, угля нет, золотом не занимаюсь. Я не служу там в Кремле, бл… Ни х… они ничего не слышат. Поэтому оправдываться перед ними – миссия невыполнима. Это грязная политика. Не дай бог попасть туда, в этот список. И кредит-картой, бл…, невозможно, и даже счет в долларах, в любых иностранных валютах. Только в рублях и местной валюте. Не можешь инвестировать, бл…», – говорит Ахмедов.

Внезапно он меняет свое мнение по поводу иностранной недвижимости Пригожина.

«Послушай меня. Если у тебя есть какие-то шансы попасть под санкции, продай на х… все. Все будет заморожено. Им все известно про нас. Хорошего ни х… не известно. Только ху…е. Они будут копаться в твоем грязном белье. Находить, обнаруживать, идентифицировать, локализовывать, замораживать. И дальше будешь со всеми возиться. Швейцарию можешь не продавать. Лондон продавай точно. Потому что это надолго, бл…, это скоро не кончится, будет волна за волной, бл…. Продай на х…, сгони куда-нибудь в Дубай х…рь. Бл… деньги на х… Все, закончился вопрос», – подытожил Ахмедов, посетовав, что Путин «всех подставил с 24 февраля».

В сети уже выступили знакомые Пригожина, которые сообщили, что нейросеть очень похоже подделала манеру говорить продюсера. Припомнили ему и заступничество за певца Валерия Меладзе, который на корпоративе в Дубае шепотом кричал нацистские речевки.