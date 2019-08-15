Пришла весна, или Большой шухер в «сердце» Майдана

15.08.2019, Киев, Сергей Устинов

В Киеве все обсуждают очередную спецоперацию СБУ и НАБУ. Как мы помним, после сомнительной истории с Аркадием Бабченко выражение «спецоперация СБУ» на долгое время стало мемом и обозначало фабрикацию сомнительных историй в целях политического пиара украинских спецслужб.

Однако в этот раз в лесу, видимо, что-то сдохло и украинские спецслужбы взяли за грудки не очередного выдуманного ими же самими «российского шпиона», а проворовавшегося чиновника из прежней власти – с громким именем и репутацией ура-патриота.

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Задержали замминистра по делам так называемых «оккупированных территорий» Юрия Грымчака. Чиновник попался на горячем, прямо в момент получения взятки в размере полмиллиона долларов. Деньги он вымогал за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта в интересах одного из застройщиков. СБУ уже успела выложить видеодоказательства совершения преступления, так что дело приняло совсем иной оборот, чем можно было ожидать.

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Вместо громких воплей о «политических репрессиях» – тишина. Первым от Грымчака отрекся его бывший патрон Юрий Луценко. Генпрокурор изрек, что ему «стыдно» за многолетнего протеже, помощника и побратима.

Поспешил дистанциироваться от оконфузившегося зама и его формальный начальник, министр по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, принявшийся на опережение уверять, что задержание Грымчака никак не связана с его деятельностью в министерстве. А нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко, однофамилец генпрокурора, назвал задержанного чиновника «карьеристом» и «приспособленцем».

Наблюдатели же из антимайданного лагеря откровенно смакуют происходящее. Шутят в соцсетях, что обещанная Зеленским перед выборами «весна» наконец-то и с большим опозданием пришла в середине августа – и власть начала «сажать». Теперь на допросы будет ходить как на работу не только экс-президент Порошенко.

Грымчак, как политический персонаж, подобен Льву Толстому. Не в плане сравнимого литературного таланта, естественно. Но тем, что как великий писатель был «зеркалом русской революции», так и заместитель Туки является «зеркалом майдана» – концентрированным выражением того человеческого материала, который забросила на самый верх украинской политики «революция достоинства». Базарный хам и матершинник, не стеснявшийся нести околесицу в прямых эфирах на ТВ.

Оголтелый ксенофоб, антироссийские заявления которого с удовольствием подхватывали и цитировали российские СМИ как доказательство постмайданного украинского безумия. Ярый патриот, готовый прилюдно рвать на себе вышиванку за любимую Неньку. А на поверку за всеми этими масками и вышиванками скрывалась личина обыкновенного хапуги, прикрывавшего патриотизмом хватательный рефлекс. Собственно, таковы они все – выдвиженцы Майдана, большую часть из которых уже смыло в унитаз истории.

Однако Грымчак по своему никален даже в этой среди – среди парасюков с гаврилюками. Дело в том, что начинал он свою политическую карьеру как ярый советский патриот. В своей родной Макеевке на Донбассе в 1991 году поддержал ГКЧП и активно боролся против украинской независимости – за сохранение СССР. На этой волне вступил в мощную тогда Соцпартию Александра Мороза, стал первым секретарем Макеевского горкома СПУ в конце 90-х. Тогда же плотно сблизился с Юрием Луценко – в те годы также борцом за социализм. Эти двое даже вместе отмывали от грязи памятник Ленину, наняв для этого кран.

Когда Луценко ушел от Мороза к оранжевым, Грымчак потянулся следом. И вот он уже в луценковской «Народной самообороне». Стал депутатом. А позже, когда при Януковиче Луценко посадили, переметнулся в Юлину «Батькивщину», а оттуда – к Порошенко.

После второго майдана его назначают во вновь созданную синекуру под названием «МинВОТ» – заниматься делами «оккупированных территорий», жителей которых – своих бывших земляков- Грымчак, если верить его публичным выступлениям в СМИ люто ненавидел и через одного считал «коллаборантами».

История с задержанием Грымчака пока еще только начинает раскручиваться. Не факт, что следом за своим замом в наручниках не окажется и его нынешний шеф Георгий Тука- бывший губернатор Луганщины, прославившийся за время работы в ОГА феерическими планами марш-бросков на Ростов и Воронеж и принудительной украинизацией подчиненных ему местных бюрократов. Как говорят в СМИ, сумма взятки, на которой попался Грымчак слишком крупная, чтобы о ней ничего не знало начальство. Как правило, в таких делах в доле те, кто наверху.

Учитывая то, что в деле фигурирует и Минкульт, стоит ожидать и того, что рикошетом эта история заденет и нынешнего министра, в прошлом, конферансье Майдана Евгения Нищука – еще одного из той пены, которую вынесло наверх майданом. Если и не его самого, так кого-то из его заместителей – точно.

Также вполне ожидаемо- ведь речь идет о киевской застройке, что цепочка допросов приведет к кому-то из замов Кличко, а то и к самому киевскому мэру, под которого сейчас усиленно копает глава президентского Офиса Андрей Богдан, добиваясь его отставки с поста главы КГГА.

В том, что это задержание не последнее, уверен и главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, пытающийся играть роль при Зе-Команде с момента победы Зеленского. «Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу», – пишет он. И аргументирует: «Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах – о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось – всего через два месяца после назначения Баканова, и замены ряда высших руководителей СБУ, появился резонансный и весомый результат. Во-вторых, Юрий Грымчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко, критиковал Владимира Зеленского».

Ряд наблюдателей усматривают в этом деле и политическую составляющую. В частности, таким образом Зеленский якобы шлет послание «ястребам», что не стоит пытаться копать под его власть и замышлять бузу на улицах и попытки переворотов – хоть 24 августа, хоть осенью, под маркой социальных протестов.

Также обращает на себя внимание, что задержание Грымчака прошло с разницей в пару дней от громкого увольнения из минской политической группы Романа Бессмертного – еще одного «ястреба», который пытался выстраивать собственную игру. Связаны ли оба события или это просто банальное совпадение – неизвестно. Однако стоит ожидать, что, учитывая навалившийся на Порошенко девятый вал уголовных дел, на какое-то время киевские «ястребы» поутихнут.

А дальше все будет зависеть от того, насколько последовательна окажется новая власть в своем декларируемом стремлении расчистить доставшиеся от предшественников коррупционные авгиевы конюшни. Если все сведется лишь к показательным акциям, это будет один финал пьесы. А если задержания на этом не закончатся, а задержанные сядут – совсем другой.