Продолжение продовольственного бунта в ВСУ – офицеры сдают друг друга

03.06.2020, Луганск, Сергей Вреднков

В результате голодного бунта в ВСУ избитый солдатами замкомандир роты Свиридов был вынужден обратиться за помощью к волонтёрам. Однако командованию части не понравилось такое внимание к вверенному им подразделению, и между офицерами возник конфликт, закончившийся доносом в СБУ.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемы с продовольственным обеспечением отмечены в 24 бригаде ВСУ, где 31 мая произошел голодный бунт солдат 3 батальона, переросший в избиение замкомандира роты Свиридова.

В свою очередь Свиридов сдержал обещание и доставил на позиции свежие продукты и даже медицинское имущество. Для этого офицер привлек волонтерскую организацию, которая прибыла на позиции с гуманитарной помощью для военных в сопровождении корреспондента украинского телеканала «ДОМ» Анастасии Волковой.

Прибывшая на красном ДЕУ «МАТИЗЕ» корреспондент подготовила материал об оказании гуманитарной помощи военнослужащим и условиях их быта, отражающий истинное положение дел, отсутствие санитарных условий, продуктов питания, средств личной защиты органов дыхания у бойцов ВСУ», – говорится в сообщении.

Однако командованию части не понравилось столь пристальное внимание к их подразделению, в результате чего Свиридов получил взыскание, и, оскорблённый сообщил в СБУ о фактах хищения продовольствия старшим офицерским составом.

«В итоге лейтенант Свиридов получил взыскание за не согласованный допуск представителей СМИ на передовые позиции, а офицеры 72 Центра ИПсО в настоящий момент ищут Волкову с целью предотвратить публикацию видео сюжета.

Оскорбленный Свиридов сообщил в СБУ о фактах хищения продовольствия со складов 24 бригады, раскрыв сговор комбрига с заместителем по тылу.

Контрольно-ревизионная комиссия совместно с ВСП оперативно прибыла на КП бригады с предписанием на проведение инвентаризации продовольственного склада. В результате работы выявлена недостача 25 тонн продовольствия, а так же незаконное списание 2000 продовольственных пайков.

Установлено, что тыловики продавали консервы, крупы и мясную продукцию представителям местной торговой сети «Ветеран» и предпринимателям Светлодарского рынка. Так же установлено наличие 1500 просроченных сухих пайков, которые, как указано в объяснительной начальника склада, пришли испорченными со склада ОТГ «Север». В настоящее время проверка продолжается, должностные лица дают объяснения», – добавили в ведомстве.