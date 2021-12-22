Прогноз: НАТО откажется от договора о гарантиях безопасности

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Предложенный Москвой проект договора о взаимных гарантиях безопасности в таком виде не будет подписан Североатлантическим альянсом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

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По его словам, возможный отвод американских войск из Прибалтики и Польши на запад подальше от границ России может стать деэскалацией, на которую готовы пойти США.

«Сам же российский проект договора не будет подписан, поскольку понятно, что он подорвет единство НАТО. США на это вряд ли готовы пойти. Но даже если представить, что Джо Байден со своей стороны подпишет соглашение, этот документ имеет юридическую силу, а это значит, что его должен ратифицировать конгресс, но они-то точно на это не согласятся. При этом переговорный процесс продолжится, и это хорошо», – сказал аналитик.

По его словам, России тоже придется пойти на уступки.

«Самое очевидное — помощь в деэскалации в Донбассе и снижении напряженности там. Есть еще такой вариант, как демилитаризация Калининградской области. Может рассматриваться и отвод российских войск с западных границ вглубь страны», – подчеркнул Барабанов.