Пушилин: Донбасс отмечает День России со всей страной – от Курил до Калининграда

12.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Хотя воссоединение Донбасса с РФ еще не оформлено юридически, народные республики отмечают сегодняшний День России вместе со всей страной – от Курил до Калининграда.

Об этом говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С радостью и гордостью поздравляю вас с Днем России! Все эти годы мы шли к тому, чтобы иметь возможность искренне поздравить друг друга с этим праздником, чтобы от всего сердца сказать: мы – Россия! Как и все россияне – от Курил и до Калининграда – сегодня мы отмечаем этот праздник. Он стал символом единства, символом свободы, независимости и несгибаемой силы духа. В нем заложена неразрывная связь поколений, величие героического подвига предков и ценность достижений современников», – отмечает Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что Донбасс гордится многовековой историей России, ее уникальной культурой и традициями, а также своей причастностью к их сохранению.

«Каждый гражданин Донецкой Народной Республики своими усилиями, ежедневным трудом вкладывает свою лепту в развитие нашей Большой Родины. Дорогие друзья! С Днем России! Это наш праздник», – добавил Пушилин.

Напомним, ЛДНР уже более полумиллиона жителей республик получили паспорта граждан РФ.