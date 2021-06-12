Пушилин: Донбасс отмечает День России со всей страной – от Курил до Калининграда
Хотя воссоединение Донбасса с РФ еще не оформлено юридически, народные республики отмечают сегодняшний День России вместе со всей страной – от Курил до Калининграда.
Об этом говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
«С радостью и гордостью поздравляю вас с Днем России! Все эти годы мы шли к тому, чтобы иметь возможность искренне поздравить друг друга с этим праздником, чтобы от всего сердца сказать: мы – Россия!
Как и все россияне – от Курил и до Калининграда – сегодня мы отмечаем этот праздник. Он стал символом единства, символом свободы, независимости и несгибаемой силы духа. В нем заложена неразрывная связь поколений, величие героического подвига предков и ценность достижений современников», – отмечает Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что Донбасс гордится многовековой историей России, ее уникальной культурой и традициями, а также своей причастностью к их сохранению.
«Каждый гражданин Донецкой Народной Республики своими усилиями, ежедневным трудом вкладывает свою лепту в развитие нашей Большой Родины. Дорогие друзья! С Днем России! Это наш праздник», – добавил Пушилин.
Напомним, ЛДНР уже более полумиллиона жителей республик получили паспорта граждан РФ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.