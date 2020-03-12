12.03.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Украина
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Пушилин – Зеленскому: Не спасуй, пора начинать прямые переговоры!




Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал результаты вчерашних переговоров по судьбе Донбасса в Минске, по итогам которых было анонсировано возможное начало прямого диалога Киева с Донецкой и Луганской народными республиками.

Об этом говорится в заявлении Пушилина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что в заседании Контактной группы, которое состоялось накануне, приняли участие представители действующего украинского и российского руководства, не может не вселять надежду на новый продуктивный виток в переговорном процессе. Ведь именно благодаря состоявшемуся расширенному заседанию нам впервые удалось добиться протокольного оформления решений и поручений. И если Украина в очередной раз не спасует перед надуманными трудностями, то в будущем мы сможем рассчитывать на уже конкретные с их стороны действия.

Что касается анонсированного возможного появления диалоговой площадки между Донбассом и Киевом, то отмечу, что мы уже давно говорим о необходимости такого решения. Подтверждением тому являются наши неоднократные заявления о готовности к проведению прямых переговоров с Украиной. Только такой формат может способствовать максимально оперативному, эффективному и согласованному урегулированию конфликта», – отмечает глава ДНР.

Ранее телеграм-канал «Вокруг власти ДНР», считающийся близким к руководству республики, опубликовал прогноз, что Зеленский «сольёт» все мирные инициативы в угоду националистам.

«Наше мнение – это закончится очередным цирком, а республики продолжат дальше свое сближение с Россией. Как только документы о консультативном совете попадут в паблик, нацики при поддержке всяких порошенок начнут свои протесты, а Зеленский в очередной раз прогнется и сольет все. Наблюдаем. Март обещает быть интересным», – резюмируют авторы.

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