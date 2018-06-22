22.06.2018, Севастополь, Анастасия Самойлова

5 073 просмотров

Путин одной фразой осадил Украину

Пригрозив Украине потерей государственного суверенитета, президент РФ Владимир Путин сорвал планировавшееся наступление ВСУ.

Таким мнением в ходе встречи с крымской общественностью поделился политический обозреватель Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его мнению, на все провокации Киева, от захвата судов, провокаций на границе и арест журналиста Кирилла Вышинского, Москве нужно отвечать жёстко.

“Обратите внимание: все знают, что готовилась и, собственно, уже началась серьезная вооруженная провокация в Донбассе на период ЧМ. Одной фразой Путина, сказанной мягко и вежливо, о том, что Украина в таком случае рискует потерять свою государственность, хватило, чтобы остудить горячие головы в Киеве. Вы сами видите, что сейчас украинские СМИ приводят мнения украинских силовиков о том, что «мы были готовы», а тут, понимаете ли, испугались Путина и срочно остановили всю операцию. Хватило одной короткой фразы”, – сказал эксперт.

Он полагает, что эта красная линия “была проведена вовремя и своевременно”.

“Их надо проводить больше. Нужно выставить Украине ряд условий, в случае нарушения которых Россия допускает возможность признания ДНР и ЛНР. Одной фразы Лаврова хватит для того, чтобы эти красные линии не пересеклись. Мне кажется, что об этом надо заявить официально, то есть даже не признавать ДНР и ЛНР, а допустить на высшем уровне такую возможность», – уверен Корнилов.