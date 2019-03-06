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06.03.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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Пьяные ВСУшники отметили Масленицу избиением мирных жителей

Трое военнослужащих ВСУ в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с мирными жителями Старобельска, в результате чего двое местных жителей получили травмы средней степени тяжести.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Народной милиции ЛНР продолжает поступать информация о бесчеловечном отношении украинских военных к местному населению в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.

«Со слов жителей населенного пункта Старобельск, 4 марта трое военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, отмечая начало Масленицы, в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с местными жителями. В результате пьяных разборок два жителя Старобельска получили травмы средней степени тяжести», – рассказал Андрей Марочко.

Он также добавил, что с целью уйти от ответственности военнослужащие скрылись с места преступления и в расположение части не вернулись. Сотрудниками полиции и военной службой правопорядка проводятся розыскные мероприятия.

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