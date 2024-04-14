«Радев ставит Болгарию в один ряд с Венгрией и Словакией» – болгарские русофобы негодуют

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«Президент Болгарии Радев всегда был на стороне русофилов и евроскептиков, поэтому его поведение в Вильнюсе неудивительно», – так прокомментировал болгарский политолог Даниел Смилов действия болгарского президента, отказавшегося фотографироваться вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе состоявшегося в Вильнюсе саммита «Инициатива трёх морей», сообщает болгарская редакция «Свободной Европы».

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Эксперт напомнил, что позиция президента всегда во многом совпадала с позицией политиков, скептически относящихся к европейской помощи и помощи Запада Украине в целом.

Смилов отметил, что в целом Болгария на политическом уровне следует политике НАТО и ЕС в отношении Украины, однако на уровне ораторов, в частности тех, кто связан с левыми, партией «Возрождение» и особенно президента, позиции совершенно иные.

По его словам, Болгария не вполне входит в группу таких стран, как Словакия и Венгрия, которые в рамках своей официальной политики препятствуют оказанию помощи Украине, «но на уровне дискурса мы очень близки к ним».

Как отмечает «Свободная Европа», несмотря на действия Венгрии, которая несколько раз задерживала помощь ЕС Украине, новоизбранный президент этой страны Тамаш Шуйок пожал руку Зеленскому и провел с ним беседу в Вильнюсе.