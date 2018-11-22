Расчет на свержение нацистов не оправдался: Украина идёт к диктатуре

22.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Расчёт на то, что жители Украины, столкнувшись с резким ухудшением экономической обстановки, сбросят режим националистов – не оправдался. Бывшая советская республика, напротив, движется к антироссийской диктатуре.

К такому мнению пришли в Москве в ходе пресс-конференции на тему: «5 лет Евромайдана – причины, последствия, альтернативы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина скатилась на позиции самого бедного государства Европы. Разрушена экономика. Сейчас основными предметами экспорта за исключением зерна, масла и остального, – являются Карпатские леса, вырубка которых уже приводит к экологической катастрофе, контрабанда янтаря, сигарет, контрабанда оружия и рабочая сила.

Всё вроде бы так, да не так. Мы в своих прогнозах думали, что это будет убийственно для режима, что народ как-то поднимется, что будет что-то, но нет. Сейчас, спустя пять лет, этот режим, несмотря на то, что народ нищает, находится в бедности и отчаянии, он достаточно стабилен», – отметил руководитель издания «Украина.Ру» Искандер Хисамов.

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов прогнозирует, что Украину ждет еще большее усиление националистического диктата.

«Результат прямо противоположный тому, на который рассчитывали те, кто выходил на майдан. За результат, конечно, выдают безвиз, но и он с точки зрения экономики привёл к отрицательному результату, потому что трудоспособное население выезжает в Европу, в Россию и так далее, потому это – отток трудоспособного населения из Украины. С точки зрения экономики идёт существенное снижение и уровня жизни, и ВВП, и это понятно. Потому что страна, которая всю свою экономику строила на соседних странах, на том, что это были совместные объединённые рынки со странами бывшего СССР, на сегодняшний день один из основных субъектов экономических отношений была Россия, на сегодня это разрушено.

Какая перспектива? Только одна: усиливать диктатуру. Поэтому я думаю, что когда некоторые делают прогноз о том, что диктатура будет усиливаться, нажим и страх людей, который ими движет, будет усиливаться, потому нас ждут какие-то такие вот события», – отметил депутат.