Расстрига Филарет вновь объявил себя «патриархом»

19.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Так называемый предстоятель «Православной церкви Украины» митрополит Епифаний, избранный в минувшую субботу, будет не более, чем «визитной карточкой» раскольников.

На деле же руководить делами церкви и возглавлять ее будет все так же преданный анафеме бывший священник РПЦ, «патриарх» Филарет.

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Об этом он сам заявил прихожанам во время воскресной службы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Было сказано, что Епифаний будет представлять раскольников на международном уровне, но лишь пока им не дадут статус патриархата, а не митрополии.

«На этом соборе был избран предстоятель митрополит Епифаний. И у вас возникает вопрос – а что с патриархом? Патриарх остается пожизненно патриархом и вместе с предстоятелем руководит украинской православной церковью. Вместе. Но он, как предстоятель, как получивший томос, будет представлять церковь извне до того, пока придет время, чтобы нас признали не как митрополию, а как патриархат.

Потому что нас сейчас признают как митрополию и требуют избрать предстоятеля. А когда нас признают как патриархат, тогда патриарх будет представлять украинскую церковь и извне. Но для того, чтобы нас признали патриархатом, а не митрополией, нам нужно объединиться, всему украинскому православию», – заявил Филарет.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшую субботу на Украине создали новую церковь во главе со выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме Русской Православной Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.