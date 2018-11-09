Разложение ВСУ: Каждый день – новая смерть

09.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Цифра небоевых потерь ВСУ, озвученная главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, свидетельствует о полном разложении украинской армии.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал военкор пресс-службы оборонного ведомства ДНР Дмитрий Астрахань.

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«Важен процент небоевых потерь среди общих потерь. Если этот процент больше пяти, то считается, что это – тотальное разложение всех структур.

Потому что это – и низкая подготовка, когда у людей высокое количество несчастных случаев, это и плохая медицина, наркотики, пьянство, все преступления и убийства, которые там происходят… Когда такая цифра больше 5% – это значит, что армия конкретно разлагается.

Всё это можно сравнить с Вьетнамом, с Чечнёй, где известны проценты небоевых потерь. Там они меньше 5%. Даже в тяжёлых условиях, когда моральная подготовка была достаточно слабой, всё равно этот показатель был меньше 5%», – напомнил военкор.

«Если ориентироваться на официальную цифру украинских потерь, то получается, что те потери, которые назвал Матиос, занимают огромный процент, что говорит о том, что украинская армия разлагается… Даже если этот показатель составляет 10%, то это – реально разложившаяся армия», – подчеркнул Астрахань.

«При таком раскладе «хорошим» состояние украинской армии уж точно не может быть. Цифра, озвученная Матиосом, наводит на мысль, что и общие их потери намного больше, чем они говорили…

Матиос назвал бешеное количество самоубийств и убийств. Честно говоря, основными потерями являются именно они. Бывает ли такое среди мотивированных бойцов, которые защищают свой дом? Конечно, не бывает.

Это свидетельствует о том, что у них какое-то ну очень мрачное морально-психологическое состояние. Такого состояния у людей, которые воюют на своей территории, «якобы защищают страну от агрессора» – не бывает и быть не может. А у них просто огромное количество людей находятся в каком-то адском депрессняке и разочаровании – либо стреляют в себя, либо принципиально «гасят» друг друга в криминальных разборках.

Это всё опровергает основной украинский тезис о защите Украины от какого-то вторжения», – заметил военкор.

Собеседник также обратил внимание на высокое число санитарных потерь в ВСУ, указанных в докладе Матиоса – это свидетельствует о кризисе и военной медицины на Украине.

«Цифра значительно больше, чем было во Вьетнаме, это значительно больше, чем было в Афганистане у СССР, чем было у России в Чечне. Среди цивилизованных стран это реально очень большая цифра», – подытожил военкор.