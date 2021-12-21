«РФ пошла ва банк»: киевский дипломат рассказал о своей тревоге

Новости Украины

Украина оказалась неготовой к стратегической игре, которую сегодня затеял Кремль.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

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«Обсуждение выдвинутого Россией США и НАТО списка требований в области безопасности как ничто другое показало всю поверхность и слабость «политической мысли» в нашей стране. Необходимо признать, что к глубокому всестороннему и объективному (без впадения в эмоции) анализу любых инициатив Москвы в Украине давно способны лишь единицы. А к нынешней стратегической игре, затеянной Кремлем, были не готовы и они с Вашим покорным слугой включительно», – отмечает Волошин.

По его словам, российская дипломатия «показала, что вышла на тот же уровень, что и ее вооружённые силы», показав, что «способна действовать масштабно, расчётливо, в соответствии с требованиями времени».

«Сам факт публикации списка всего лишь через два дня после передачи его по закрытым каналам показал умение играть по западным правилам: там давно сливают любые документы в угоду решения через медийные инструменты краткосрочных политических задач. Администрация Трампа в этом смысле вообще напоминала решето с позиции государственной тайны. Так чего б не усилить желаемый эффект дезориентации за счёт вовлечения в дискуссию гораздо большего числа участников, чем в данном случае хотели бы в Белом доме», – пишет политик.

Он добавляет, что Москва «не оставила сомнений по части жесткости своего настроя и готовности к шагам в силовой плоскости, которые Запад в данный момент для себя по определению выносит за скобки».

При этом экс-глава информационного департамента МИД Украины оговаривается, что успех в этой игре РФ еще не гарантирован.

«Она изначально играет более слабыми картами и вынуждена рассчитывать на дипломатический блицкриг. Хотя общие тенденции в целом благоприятствуют ее долгосрочной стратегии, но что-то вынудило Москву пойти ва-банк именно сейчас. Дефицит информации именно по этому поводу (версию про эмоциональную спонтанность решения отвергаю сходу) удручает более всего», – пишет дипломат.

«Если речь идёт об оценке выгодной конфигурации баланса сильных и слабых сторон у себя и оппонентов – это одно. Если же речь идёт о знании каких-то планов Запада по глубокому изменению стратегической обстановки (например, путём размещения в Украине своих передовых частей или современных систем ПВО), то это совсем другое дело. И во втором случае поле для компромисса становится значительно уже. За всем этим было бы крайне любопытно наблюдать в динамике, если бы не было так тревожно за родных и близких», – резюмирует Волошин.